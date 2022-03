F1, Bernie Ecclestone e quel curioso endorsement su Putin

Bernie Ecclestone per anni è stato il dominatore della scena della Formula 1, padre e padrone, deus ex machina, tessitore e comandante. Spesso ha ricoperto posizioni scomode e fuori dal coro e ancora adesso, nonostante non rivesta più il ruolo di numero uno del Circus, non ha perso l’abitudine di sorprendere. L’ex boss della F1 ha apertamente appoggiato Vladimir Putin, andando controcorrente alla FIA, che in queste ore sta tagliando fuori dal mondo del motorsport chiunque abbia una licenza russa.

Un vecchio amore

Bernie Ecclestone già in passato aveva avuto parole al miele per il presidente della confederazione russa, affermando che sarebbe stato il leader ideale per l’Europa, in quanto la democrazia non è di suo gradimento. Addirittura si sarebbe sacrificato per salvare la vita a Putin in caso di pallottola. Queste le parole dell’ex proprietario della F1, in un’intervista rilasciata a The Times:

Se qualcuno avesse una mitragliatrice e fosse pronto a sparargli, io sarei disposto a mettermi davanti a lui. È una brava persona. Vorrei che governasse l’Europa, non mi piace la democrazia. Serve una figura di riferimento che diriga il gioco.

Dalla parte di Putin

Nonostante la guerra sia tornata nel cuore dell’Europa a causa dell’invasione militare da parte della Russia, arrivata dentro ai confini della vicina Ucraina, e nonostante il fautore di questa terribile vicenda – che tiene il mondo con il fiato sospeso – sia proprio Putin, Ecclestone non cambia idea nei riguardi del suo “amico”:

Come può chiunque giudicare esattamente cosa sta succedendo oggi? Putin è una persona molto diretta e onorevole. Ha fatto esattamente quello che diceva che avrebbe fatto senza discutere. Ah, non è onorevole perché ha invaso l’Ucraina? Le circostanze cambiano, vero?

Il vecchio Ecclestone non si smentisce e rimane una voce fuori dal coro, anche lui in modo diretto, nel bene e nel male.