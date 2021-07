Ennio Morricone: la passione del Maestro per le Citroen più esclusive

Oggi ricorre il primo anniversario della scomparsa di Ennio Morricone, il grande maestro di musica che ha realizzato le più belle colonne sonore per il cinema italiano ed internazionale. Tuttavia, non tutti sanno che il Maestro era appassionato di auto, soprattutto Citroen. Grazie al mio hobby di carspotting, ho avuto la fortuna di incrociare le esclusive Citroen SM e DS Decapotable appartenute al grande artista, peraltro entrambe presenti in Puglia, splendida regione dove vivo da sempre.

La Citroen DS21 Decapotable…

Ho potuto ammirare la Citroen DS21 Decapotable appartenuta ad Ennio Morricone al raduno di fine anno dell’Old Cars Club di Bari, organizzato nel 2017 nella città di Conversano (BA) che è anche il mio comune di residenza. Questo esemplare del 1968 di colore bordeaux, purtroppo ritargato BA A7, appartiene ad un medico di Gioia del Colle (BA) che è molto orgoglioso di quest’auto acquistata nell’estate del lontano 1988 al prezzo di 12 milioni di lire. Infatti, il valore attuale è composto da sei cifre in euro. Inoltre, questo esemplare specifico è stato anche protagonista della prova su strada di Autoblog.it del 2017, in occasione della presentazione dell’ultima evoluzione della DS 3 Cabrio.

…e la Citroen SM

Più sensazionale, invece, è stato il ritrovamento – sempre nel 2017 – della Citroen SM di Ennio Morricone. Targata Roma K4, giaceva in stato d’abbandono a Francavilla Fontana (BR), nel piazzale di un’azienda locale. Come testimoniato dalle foto, l’auto era in condizioni da restauro totale. Successivamente è stata acquistata da un appassionato pugliese del costruttore automobilistico francese, per ritornare all’antico splendore e rendere omaggio all’illustre primo proprietario che ormai non c’è più.