Enel X porta la ricarica HPC fino a 350 kW nel nuovo store di Roma

Le auto elettriche rappresentano un punto di svolta nel settore dell’automotive, e i tanti incentivi per favorirne la diffusione lo sottolineano. Una delle problematiche riscontrate sin dal loro ingresso sul mercato però, è quella legata ai tempi di ricarica, per questo l’inaugurazione della prima area cittadina per la ricarica ultrafast a Roma, ad opera di Enel X, in collaborazione con Volkswagen Group Italia, è il segnale che si sta lavorando per rendere questi veicoli sempre più fruibili dai privati. Ma l’Enel X store di Corso Francia 212, che oggi ha aperto i battenti alla presenza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, del CEO di Enel X, Francesco Venturini, e del CEO di Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio, è molto di più di un punto di approvvigionamento energetico, in quanto offre tecnologie per l’efficientamento energetico, servizi finanziari, e soluzioni per la mobilità elettrica, oltre a un punto ristoro.

4 stazioni per ricaricare velocemente

Nello specifico, da oggi a Roma ci sono quattro stazioni HPC (High Power Charger), per ricaricare 4 veicoli contemporaneamente. Ogni punto di ricarica, forte di una potenza che può arrivare fino a 350 kW, consente alle auto elettriche compatibili di fare il pieno di energia in circa 20 minuti. Nel sito in questione non manca una JuicePole, la stazione di ricarica pubblica da 22 kW + 22 kW, ed è presente un JuiceMedia: lo schermo digitale integrato con due stazioni di ricarica, riservato ai test drive dei brand di Volkswagen Group Italia. Chiaramente, l’attesa in fase di rifornimento energetico può essere l’occasione di prendere un buon caffè, per questo c’è anche un’area bar all’interno dello store.

Volendo, si può impiegare il tempo anche per conoscere e provare le tecnologie e i prodotti sostenibili di Enel X per la casa e la mobilità elettrica come Homix, la soluzione di smart home con Alexa integrata; Enel X Sun Plug&Play, l’innovativo impianto fotovoltaico da balcone facile da installare senza dover effettuare interventi strutturali; e JuiceBox, la stazione di ricarica domestica intelligente, sicura e flessibile. Insomma Enel X è un mondo pieno di opportunità, e nello Store romano si possono avere informazioni anche per l’attivazione di Enel X Pay: l’App e conto on line con carta Mastercard e IBAN italiano che consente, in maniera semplice e intuitiva, di effettuare tutte le tipologie di transazioni.

Uno spazio per i veicoli elettrici di Volkswagen Group Italia

Chiaramente, in virtù della partership con Volkswagen Group Italia, nello store si alterneranno i modelli 100% elettrici di Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, oltre ai veicoli commerciali della Casa di Wolfsburg. Non mancheranno attività specifiche, sia per i clienti del Gruppo che per gli altri automobilisti, quali workshop, consulenze dedicate, e test drive.

Ampliare i punti di ricarica per incrementare la diffusione dell’elettrico

Attualmente sono circa 20.000 i punti di ricarica sul territorio nazionale, e la situazione è in continuo divenire, ma è importante che anche le amministrazioni hanno compreso l’importanza delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, come si evince dalle parole della Sindaca di Roma Virginia Raggi: “abbiamo puntato da subito sulla mobilità elettrica e sostenibile, l’apertura di questo Enel X store per noi è un grande risultato perché consente di offrire agli automobilisti un punto di ricarica super veloce e stiamo lavorando per aprirne altri. Stiamo procedendo all’elettrificazione di alcuni depositi di autobus e stiamo puntando sulla mobilità sostenibile anche per quanto riguarda lo sharing”. “L’Italia vanta circa 20.000 punti di ricarica, adesso l’obiettivo è andare a servire le grandi arterie che collegano il nostro paese e servire le grandi città. La mobilità del futuro sarà diversa da quella di oggi e noi dovremo fare di tutto per soddisfarne i bisogno”. Ha aggiunto il CEO di Enel X Francesco Venturini.

In questo contesto, la posizione del Gruppo Volkswagen è stata spiegata dal CEO della filiale italiana Massimo Nordio: “la scelta di Volkswagen segue quella effettuata a livello globale dal nostro Gruppo. Se si vuole essere leader una delle responsabilità fondamentali è quella di fare squadra con le istituzioni e con chi produce energia. Daremo la possibilità a chi verrà allo Store Enel X di conoscere le nostre vetture elettriche per avvicinare il più possibile il pubblico italiano. Le ricariche veloci saranno un punto di volta fondamentale per consentire di mettersi in viaggio anche all’ultimo momento”.