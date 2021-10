Elon Musk è nuovamente il più ricco del mondo

La classifica degli uomini più ricchi del mondo, stilata ogni anno da Forbes, è stata recentemente aggiornata ed Elon Musk di Tesla e SpaceX è tornato ad occupare la prima posizione, ai danni dell’imprenditore Jeff Bezos di Amazon che scivola al secondo post.

Ironia e provocazione via Twitter

Ad Elon Musk non è mancata l’occasione per ironizzare sull’accaduto, utilizzando il proprio canale ufficiale su Twitter e provocando Jeff Bezos con questa iconica frase: “Gli spedirò una statua a forma di numero 2 insieme a una medaglia d’argento”. Tra i due non scorre buon sangue, dato che il patron di Amazon è diretto concorrente di SpaceX con Blue Origin.

Duello serrato con Bezos in tutti i campi

Già in passato, il fondatore di Tesla aveva polemizzato con il concorrente, sempre su Twitter, con il messaggio “Bezos si è ritirato (da Amazon, ndr) per iniziare un lavoro a tempo pieno che prevede cause contro SpaceX”. Intanto, sempre stando a quanto dichiarato da Forbes, il patrimonio di Elon Musk supera il valore dei 200 miliardi di dollari, raggiunto in precedenza solo da Jeff Bezos di Amazon e Bernard Arnault di LVMH.