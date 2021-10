Crisi carburanti in UK: il proprietario Tesla deride gli automobilisti in coda [Video]

Gli inglesi sono noti anche per il sottile umorismo, ma a volte la loro vena ironica non suscita risate. Ne sa qualcosa il proprietario di una Tesla Model 3 che, su TikTok, ha pubblicato una clip in cui prende in giro gli automobilisti con vetture a combustione interna, incolonnati nelle stazioni di servizio della Gran Bretagna, a causa della crisi dei carburanti in quell’area del mondo. Il tizio, forse, non immaginava la reazione stizzita di tanta gente alla vista del suo video. Le scuse ex post dell’autore del filmato non sono bastate a placare gli animi.

Evidentemente il tentativo di farsi gioco degli altri, in modo innocente, non è andato a buon fine, anche se ha registrato il pieno di visualizzazioni e condivisioni. L’obiettivo di non ferire il prossimo è stato mancato. La vena humor, quindi, ha fatto cilecca, anche se diverse persone si sono unite allo scherzo nei commenti al post. Forse il momento non era il più appropriato per una simile provocazione. Dall’altra parte, però, alcuni potevano usare un linguaggio più elegante per rispondere.

Entrando nel merito del filmato, si vede il proprietario della Tesla Model 3 uscire dall’abitacolo della sua auto elettrica con una piccola tanica, per dirigersi verso la pompa di benzina, per tornare subito indietro ricordando la natura del suo mezzo, che non ha bisogno di carburante tradizionale. Il suo fare ironico, però, non è stato digerito da diversi soggetti colpiti dai disagi prodotti in UK dalla crisi petrolifera degli scorsi giorni. Del resto, girando il piatto, si potrebbe fare altrettanto verso i proprietari di vetture a batteria, ma in questo mondo non si può trasformare tutto in guerra ideologica. Sarebbe opportuno un po’ più di equilibrio generale, senza inasprire le contrapposizioni.