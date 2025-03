Quasi 60 anni di storia, il 37,6% delle preferenze, 17.000 lettori votanti e un primo posto che conferma la leggenda. Sono questi i numeri che celebrano l’ultimo trionfo dell’Alfa Romeo GTA, un’icona intramontabile del made in Italy nel panorama delle auto d’epoca.

La mitica Alfa Romeo GTA ha conquistato il prestigioso riconoscimento nella categoria “Classici Italiani” ai Motor Klassik Awards 2025, superando concorrenti di altissimo livello come Ferrari, Maserati e Lamborghini. Un successo decretato dalle preferenze di oltre 17.000 appassionati e che si inserisce nella lunga tradizione di vittorie del marchio milanese, già premiato nel 2023 con la GTV6 degli anni ’80.

L’arte dell’alleggerimento

Presentata per la prima volta al pubblico al Salone dell’Auto di Amsterdam nel 1965, la GTA rappresentava la versione sportiva della Giulia Sprint GT. Il suo nome, acronimo di “Alleggerita”, svelava immediatamente la sua vocazione. Gli specialisti di Autodelta, il reparto corse del Biscione, crearono un capolavoro tecnico grazie all’uso del Peraluman, una sofisticata lega composta da alluminio, magnesio, zinco e manganese.

Il risultato fu straordinario: un peso di soli 745 kg, con una riduzione di oltre 200 kg rispetto alla versione standard. Il cuore della vettura era un brillante motore quattro cilindri da 1,6 litri con doppia accensione e carburatori Weber, capace di erogare 115 CV. Ogni dettaglio fu ottimizzato per ridurre il peso, dai vetri in plexiglas ai cerchi Campagnolo in magnesio, fino agli interventi sul frontale per migliorare l’aerodinamica.

Regina delle competizioni

Il periodo d’oro della GTA coincise con l’impegno di Alfa Romeo nel motorsport, in particolare nelle gare turismo degli anni ’60. La vettura dominò rapidamente la classe 1600, conquistando titoli europei con piloti del calibro di Andrea de Adamich e Spartaco Dini. Persino Jochen Rindt, futuro campione di Formula 1, si cimentò al volante di questa straordinaria macchina.

Nelle versioni da competizione, Autodelta introdusse ulteriori miglioramenti: un serbatoio da 90 litri, radiatore dell’olio dedicato, roll-bar e differenziale autobloccante ZF. Le prestazioni vennero incrementate fino a circa 170 CV, consolidando il dominio dell’Alfa Romeo nelle gare di durata.

Valore storico e collezionistico

Oggi, le GTA sono considerate veri e propri gioielli per collezionisti esigenti. Gli esemplari da competizione con storia documentata possono superare i 300.000 euro di valutazione, mentre le versioni stradali vengono scambiate per cifre superiori ai 100.000 euro.

Il recente riconoscimento ai Motor Klassik Awards 2025 conferma il fascino intramontabile di un’automobile che ha saputo unire l’eccellenza ingegneristica italiana a straordinari risultati sportivi. La GTA non è solo un’auto d’epoca, ma una testimonianza viva della passione e del genio creativo che contraddistinguono il made in Italy nel settore automobilistico.