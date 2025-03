Ritorno alle origini per il marchio Lancia Thema, ma con lo sguardo rivolto al futuro. La storica casa automobilistica italiana si prepara a un importante rilancio nel 2026, segnato dal ritorno della celebre berlina che ha fatto la storia del brand. Questo ambizioso progetto segue il recente debutto della nuova Ypsilon e si basa sulla moderna piattaforma STLA Large Longitudinal, già adottata per modelli come la Dodge Charger Daytona e destinata anche ai futuri veicoli Alfa Romeo e Maserati.

Lancia Thema, un modello mai dimenticato

Il design della nuova Thema è stato anticipato da un render pubblicato su Instagram dall’account @capriotti_cardesign. La proposta stilistica combina elementi del concept Pu+Ra HPE con il linguaggio visivo della nuova Ypsilon, dando vita a una berlina dalle linee contemporanee che preserva l’eleganza distintiva del marchio italiano. Questo connubio rappresenta un perfetto esempio di tradizione innovazione, in grado di soddisfare sia gli appassionati di auto classiche che gli amanti delle novità tecnologiche.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Thema punterà su soluzioni avanzate, privilegiando motorizzazioni elettriche e ibride plug-in. Tuttavia, non si esclude la possibilità di versioni più tradizionali, equipaggiate con motori termici a sei cilindri o V8, per rispondere alle esigenze degli appassionati di alte prestazioni.

Brevi cenni storici

La storia della Thema inizia nel 1984, quando la prima generazione nacque dalla collaborazione tra Alfa Romeo, Fiat e Saab, imponendosi nel segmento D europeo grazie al suo mix di eleganza e comfort. Meno fortunato fu il tentativo del 2011-2014, quando il nome Thema venne associato a una versione modificata della Chrysler 300, senza ottenere il successo sperato.

Le novità in casa Lancia non finiscono qui: il marchio ha recentemente depositato presso l’Ufficio Brevetti Europeo il nome Fulvia SUV, suggerendo la possibile rinascita di un altro modello iconico, questa volta reinterpretato come SUV o crossover per soddisfare le attuali esigenze del mercato.

Questo piano di rilancio ambizioso sottolinea la determinazione di Lancia a riaffermarsi come protagonista nel settore automotive premium, con una strategia che fonde heritage e innovazione tecnologica.