E-Legend EL1: l’iconica Audi Sport Quattro S1 rinasce con un cuore elettrico

Il brand E-Legend ha deciso di far rivivere i miti dei rally del passato con il lancio di una serie di modelli 100% elettrici, ispirati ad icone del calibro di Audi Sport Quattro S1, Lancia Delta S4 Stradale, 037 e Stratos, Peugeot 205 Turbo 16 e Renault 5 Turbo.

Tre motori e 816 CV

Proprio l’Audi Sport Quattro S1 ha ispirato il primo di questi restomod, battezzato per l’occasione EL1. Questo bolide a zero emissioni risulta caratterizzato da un design moderno che strizza l’occhio alle forme della celebre vettura teutonica. Sotto le sue forme squadrate si nasconde un telaio monoscocca in carbonio specifico e ben tre motori elettrici da 816 CV complessivi, alimentati da un generoso pacco batterie da 90 kWh con tecnologia ad 800 V.

Peso contenuto e prestazioni da F1

Il sapiente lavoro del team E-Legend è riuscita a limitare la massa della vettura a quota 1.650 kg, nonostante l’aggravio di peso delle batterie. Secondo i dati dichiarati dal costruttore, la vettura schizza da o a 100 km/h in soli 2,8 secondi, mentre i 200 km/h da fermo vengono raggiunti in un tempo di 8,5 secondi, infine la velocità di punta risulta pari a 300 km/h.

Ricarica rapida e 400 km di autonomia

La vettura può usufruire del sistema di ricarica rapida fino a 300 kW DC, inoltre con un pieno di energia è possibile percorrere ben 400 km con una guida “tranquilla”, mentre se si decide provare ad ottenere il record al Nurburgring Nordschleife, il Costruttore garantisce due giri del tracciato con una sola ricarica elettrica.