Una Range Rover SV Edition One, dal valore di 227.000 dollari e pubblicizzata come “impossibile da rubare”, è stata sottratta in soli 15 minuti dal vialetto di casa del proprietario a Coventry, nel Regno Unito. Il furto, avvenuto meno di tre giorni dopo l’acquisto, ha sollevato importanti dubbi sull’efficacia dei sistemi di sicurezza veicoli di lusso.

Range Rover, rubato in pochi minuti

L’auto, un modello raro prodotto in soli 550 esemplari, era stata acquistata da un cliente identificato come John, che aveva scelto una configurazione di alto livello. Questa includeva esclusivi cerchi in grafite da 13.000 dollari e interni premium con sedili dotati di sistema vibrante. Prima dell’acquisto, il proprietario aveva considerato l’installazione di un dispositivo di sicurezza aggiuntivo, l’immobilizzatore Ghost, ma era stato rassicurato dal concessionario sulla robustezza del sistema anti-furto integrato.

Il furto si inserisce in un contesto di crimini organizzati che colpiscono le auto di lusso, con veicoli che vengono rapidamente trasferiti via container verso mercati esteri come Africa, Europa orientale e Medio Oriente. La precisione dell’operazione suggerisce l’intervento di ladri esperti, capaci di aggirare anche le protezioni più avanzate.

Immobilizzatore Ghost

L’aumento di questi episodi sta spingendo sia i produttori che i consumatori a rivedere le strategie di sicurezza per i veicoli premium. Dispositivi come l’immobilizzatore Ghost, sebbene non offrano una protezione totale, stanno guadagnando popolarità tra i proprietari di auto di lusso.

Il caso di Coventry ha messo in luce come, nonostante i progressi tecnologici, nessun sistema di sicurezza possa essere considerato completamente impenetrabile. Questo evento sottolinea la necessità di sviluppare soluzioni più efficaci per contrastare furti sempre più sofisticati.