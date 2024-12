Riapre la Range Rover House a Courmayeur fino al 6 gennaio

La Range Rover House torna a Courmayeur per la stagione invernale 2024-2025, riaffermando il legame del marchio con il lusso alpino. Situata presso lo Chalet de l’Ange, la Range Rover House sarà aperta dal 27 dicembre al 6 gennaio, con un programma di eventi curato, e ulteriori esperienze previste per febbraio e marzo 2025. La partnership tra Range Rover e Courmayeur si basa sulla condivisione di valori come innovazione, leadership e design.

Cosa vedere all’interno

All’interno della Range Rover House, gli ospiti saranno accolti da un’atmosfera raffinata che riflette l’essenza del marchio. L’attrazione principale sarà l’esclusiva Range Rover SV Bespoke Courmayeur Edition, un esemplare unico in una colorazione satinata Icy White. Questa edizione speciale è ispirata ai paesaggi montani, con i morbidi pendii innevati e i giochi di luce dei ghiacciai in contrasto con le ombre del paesaggio.

Gli interni della SV Courmayeur Edition sono impreziositi da un’opera d’arte raffigurante il Monte Bianco, realizzata a mano. Questo tocco personalizzato cattura l’essenza del paesaggio montano e rende l’auto un pezzo unico. Oltre alla SV Courmayeur Edition, la Range Rover House ospiterà altri modelli Range Rover, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva nel mondo del marchio.

La Range Rover House offrirà una varietà di esperienze, tra cui full immersion di prodotto, test drive e tour dedicati. Queste attività permetteranno agli ospiti di apprezzare la bellezza naturale di Courmayeur e di beneficiare della competenza degli specialisti Range Rover e dei partner d’eccezione. Uno spazio dedicato al programma di personalizzazione SV permetterà agli ospiti di scoprire le infinite possibilità di configurazione dei veicoli SV, guidati da un esperto del prodotto. Il programma SV è sinonimo di eccellenza, prestazioni e raffinatezza, offrendo un livello di personalizzazione senza pari.

I partner di Range Rover

A febbraio e marzo, gli chef stellati Paolo Griffa e Andrea Aprea, ambassador Range Rover per l’Italia, offriranno un’esperienza culinaria esclusiva. La loro presenza arricchirà ulteriormente il programma della Range Rover House, aggiungendo un tocco di alta cucina all’esperienza. La Range Rover House si avvarrà anche della collaborazione di Premium Partner, tra cui Molteni&C con i suoi arredi e cucine di design, gli spumanti Bellavista e le degustazioni della Compagnia dei Caraibi. La presenza di questi partner di prestigio contribuirà a creare un’atmosfera sofisticata ed esclusiva.

In sintesi, la Range Rover House a Courmayeur si presenta come un’esperienza unica che combina la bellezza naturale delle Alpi con il lusso e la raffinatezza del marchio Range Rover. Gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi nel mondo Range Rover, esplorando i modelli più recenti, scoprendo le infinite possibilità di personalizzazione e godendo di esperienze esclusive curate nei minimi dettagli.