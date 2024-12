Range Rover SV Candeo: debutto a Miami

Range Rover ha presentato a Design Miami la sua ultima creazione SV Bespoke, la Range Rover SV Candeo. Questo veicolo unico nel suo genere, il cui nome in latino significa “brillare” o “rifulgere”, trae ispirazione dalle albe della costa di Miami e rappresenta il futuro della personalizzazione SV Bespoke per i clienti più esigenti.

Range Rover SV: molta artigianalità

La Range Rover SV Candeo è un capolavoro di artigianato, frutto di un anno di lavoro meticoloso. L’esterno è caratterizzato da un’esclusiva vernice sfumata bicolore applicata a mano, una novità assoluta per un veicolo Range Rover. La parte superiore del veicolo è rifinita in azzurro satinato, che sfuma gradualmente nel bianco perla lucido della parte inferiore, catturando i sottili riflessi dorati che brillano sulle acque di Miami.

A completare l’esterno, cerchi in lega da 23 pollici e scritte Range Rover in oro massiccio 18 carati, per un peso totale di oltre 900 grammi. L’oro, proveniente da fonti controllate al 100%, è stato stampato in 3D e rifinito a mano da un gioielliere britannico per garantire una precisione assoluta.

Interni lussuosi e raffinati

L’interno della SV Candeo è altrettanto spettacolare. La pelle Liberty Blue Near-Aniline e Perlino Semi-Aniline crea un’atmosfera armoniosa che richiama la transizione tra l’alba e il mezzogiorno.6 Ricami accurati e ponderati decorano l’intera cabina, con motivi che evocano il tema della luce.

Gli schienali dei sedili anteriori presentano un motivo radiante che richiama l’alba, mentre il rivestimento del cielo, per la prima volta ricamato, continua il tema con sfumature d’oro che cambiano a seconda della luce. I cuscini dei sedili sono impreziositi da un motivo geometrico ispirato alla meridiana, con ben 90.000 punti per cuscino.

L’abitacolo posteriore offre un comfort senza precedenti per due passeggeri, con sedili avvolgenti regolabili in 24 posizioni e dotati di funzione massaggio. Un elegante Club Table estraibile elettricamente si solleva dalla consolle centrale per fornire un comodo spazio di lavoro. La Tailgate Event Suite, rifinita in pelle Liberty Blue Near-Aniline con cuscini ricamati, completa l’esperienza di lusso.