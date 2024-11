Range Rover Elettrica: test estremi nel deserto prima del lancio

La Range Rover Elettrica si sta preparando per il suo debutto, affrontando un intenso programma di test nel clima torrido degli Emirati Arabi Uniti. I prototipi del SUV di lusso sono stati messi alla prova in condizioni estreme, con temperature superiori a 50°C e un’umidità del 90%, per garantire prestazioni e affidabilità senza compromessi.

Raffinatezza inarrestabile: dalle dune del deserto ai percorsi cittadini

L’obiettivo di questi test è dimostrare la capacità della Range Rover Elettrica di mantenere comfort e prestazioni elevate in qualsiasi ambiente. Il nuovo sistema di gestione termica intelligente è sottoposto a un rigoroso esame, garantendo la temperatura ottimale di tutto il sistema di propulsione, dalla batteria al motore elettrico.

I risultati dei test confermano l’efficienza impressionante della Range Rover Elettrica, superando le prestazioni termiche di qualsiasi altro modello Range Rover testato sulla sabbia. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’ottimizzazione del sistema di raffreddamento, che controlla in modo intelligente la distribuzione del calore nel veicolo.

La guida su sabbia richiede un controllo preciso della coppia a bassa velocità, e la Range Rover Elettrica si dimostra all’altezza della sfida. I sistemi di controllo della trazione e di gestione termica, appositamente sviluppati, lavorano in sinergia per garantire un’erogazione di potenza fluida e costante, anche sui terreni più impegnativi.

Intelligent Torque Management: precisione e reattività

Il nuovo sistema Intelligent Torque Management distribuisce la gestione dello slittamento delle ruote direttamente a ogni singola unità di controllo della trazione elettrica. Questo sistema innovativo riduce il tempo di reazione della coppia su ciascuna ruota a un minimo di 1 millisecondo, garantendo un controllo della trazione ottimale e una guida precisa sulla sabbia.

Nel cuore del deserto di Al Badayer, la Range Rover Elettrica ha affrontato la sfida definitiva: scalare “Big Red“, la duna di sabbia più grande del deserto arabico, alta oltre 91 metri. Il SUV elettrico ha completato l’ascesa per cinque volte consecutive senza mostrare alcun calo di prestazioni, confermando la sua resistenza e le sue capacità fuoristrada.

Prenotazioni aperte nel 2025: un nuovo capitolo per Range Rover

La Range Rover Elettrica si conferma un degno erede della tradizione del marchio, portando l’innovazione e il lusso in una nuova era. La combinazione di un sistema di propulsione elettrica intelligente e del sistema Terrain Response garantisce un’esperienza di guida senza soluzione di continuità, dalla città al deserto. Con il completamento di questa importante fase di sviluppo, la Range Rover Elettrica si prepara al suo debutto sul mercato. Le prenotazioni saranno aperte nel 2025, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per il SUV di lusso.