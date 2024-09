Un modo insolito di parcheggiare con la Range Rover | Video

Parcheggiare bene è un arte, ma c’è chi interpreta questa manovra in modo creativo, quasi con un approccio naif. È il caso del tizio protagonista del video, che ha posizionato in modo irrituale la sua Range Rover. Stiamo parlando di un SUV di gran classe, ma le modalità scelte per la sosta non sono degne dell’immagine del modello.

Forse per il desiderio di lasciare quanto più spazio alle spalle dell’ingombrante veicolo (cosa per nulla necessaria), l’uomo al volante si è spinto troppo avanti, scavalcando la bassa barriera tubolare che segnala la fine della superficie d’appoggio e il successivo rischio di finire a mollo sull’acqua del canale. Lo sconfinamento, per fortuna, è avvenuto con la sola ruota anteriore sinistra, ma ha prodotto dei danni sulla struttura metallica e, probabilmente, anche sulla Range Rover, ma il tizio sembra disinteressarsene del tutto.

Infatti, non prova a tirare l’auto più indietro e chiude le sue porte per andare a fare quanto aveva in programma, come se nulla fosse accaduto, direi quasi con nonchalance. Non c’è da stupirsi: sulle strade di tutti i giorni si vede di peggio. Quello mostrato nel video, paradossalmente, è un piccolo peccato rispetto ad altri ben più gravi registrati sulla rete viaria urbana ed extra-urbana, ma non è un’attenuante della condotta. A voi i fotogrammi.

Immagine | Screen shot da video velarrover