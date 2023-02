Range Rover Velar 2023: restyling per la SUV di lusso

Land Rover ha svelato la Range Rover Velar rinnovata. il restyling dell’ammiraglia a ruote alte del marchio inglese arriva con interessanti aggiornamenti di stile e nuove tecnologie per il 2023. Mentre i cambiamenti esterni sono difficili da individuare, gli interni sono stati revisionati abbastanza vistosamente e la variante PHEV ha una batteria più grande che si traduce in una maggiore autonomia.

La Range Rover Velar è stata originariamente introdotta nel 2017 ed è stata aggiornata nel 2020. Questa volta, tuttavia, i cambiamenti sono più significativi rispetto al primo restyling, nel tentativo di suscitare l’interesse dei clienti per l’elegante SUV che colma il divario tra Evoque e Range Rover Sport.

Design: le novità interne

A partire dall’esterno, la Velar è ancora bella dopo sei anni e i suoi progettisti hanno limitato il loro contributo a piccoli dettagli. Questi includono la grafica dei fari Pixel LED ridisegnata, il nuovo motivo della griglia ispirato alla nuova Range Rover, i fanali posteriori “super LED” e il diffusore/skid plate leggermente diverso sul paraurti posteriore. Infine, la tavolozza dei colori è stata ampliata con l’aggiunta delle nuove tonalità Metallic Varesine Blue e Premium Metallic Zadar Grey.

Interni: le novità della Range Rover Velar 2023

I cambiamenti interni sono molto più significativi, poiché il layout a doppio touchscreen della Velar uscente è stato sostituito da un design più pulito e moderno per la console centrale. Il pezzo forte è il nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4 pollici che ora integra tutte le funzioni, compreso il climatizzatore. Pertanto la Velar non ha comandi fisici di alcun tipo, a parte quelli montati sul volante. Secondo Land Rover, l’80% delle attività può essere eseguito con due tocchi dalla schermata iniziale. Il sistema è compatibile con gli aggiornamenti via etere, apportando miglioramenti all’infotainment, alla navigazione, alla diagnostica di bordo, al telaio e al powertrain.

Land Rover dichiara che la Velar ha l’abitacolo più silenzioso del suo segmento, grazie alla funzione Active Road Noise Cancellation disponibile con il Meridian 3D Surround Sound System opzionale, con 17 altoparlanti. Inoltre il sistema di filtraggio Cabin Air Purification Plus assicurerà che l’aria sia sempre perfettamente pulita.

Il mix di lana Kvadrat e tessuti in poliuretano Ultrafabrics offrono un’opzione senza pelle per il rivestimento, mentre chi desidera ancora la pelle può ottenerla in nuovi colori: Cloud, Caraway, Raven Blue e Deep Garnet. A seconda degli allestimenti, poi, la Velar può essere dotata di accenti Moonlight Chrome o Satin Brunished Copper sul volante e sul cruscotto. Oltre all’impiallacciatura in legno Shadow Grey Ash sulla console centrale, i proprietari possono optare per l’alluminio con finitura Technical Light Anodized o Dark Anodized.

Aggiornamento al powertrtain ibrido plug-in

La Range Rover Velar P400e ibrida plug-in è stata aggiornata con una nuova batteria agli ioni di litio da 19,2 kWh (rispetto ai 13,6 kWh di prima). Di conseguenza l’autonomia in modalità elettrica aumenta fino a 64 km (40 miglia) nel ciclo WLTP, con un aumento di 11 km (7 miglia) rispetto al modello precedente. La nuova batteria è anche compatibile con la ricarica CC rapida, passando dallo 0 all’80% in 30 minuti, se collegata a un caricabatterie da 50 kW. Una ricarica completa richiede invece 2,5 ore da un caricabatterie CA standard da 7 kW.

La gamma motori al completo

Il resto della gamma di propulsori include opzioni benzina e diesel, la maggior parte delle quali è dotata di tecnologia mild-hybrid a 48 Volt e tutte esclusivamente accoppiate a un cambio automatico a otto rapporti che invia la potenza a tutte e quattro le ruote. Tutte le finiture a sei cilindri e PHEV sono fornite di serie con Adaptive Dynamics (sospensione attiva), mentre le sospensioni pneumatiche elettroniche sono opzionali.

In particolare, la gamma comprende le seguenti varianti: P250 benzina a quattro cilindri da 2,0 litri con 247 CV e 365 Nm di coppia; P340 MHEV a benzina a sei cilindri da 3,0 litri con 335 CV e 480 Nm di coppia; P400 MHEV a benzina a sei cilindri da 3,0 litri con 395 CV e 550 Nm di coppia; P400e PHEV 2.0 a quattro cilindri a benzina e motore elettrico singolo con una potenza combinata di 398 CV e 640 Nm; D200 MHEV diesel a quattro cilindri da 2,0 litri con 201 CV e 430 Nm di coppia; D300: MHEV diesel a sei cilindri da 3,0 litri con 296 CV e 650 Nm di coppia.

La Range Rover Velar 2023 è già ordinabile nel Regno Unito, in Europa e in Australia.