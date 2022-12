Range Rover Project Kahn Signature Edition 2023

Project Kahn è il preparatore inglese noto per i suoi tuning, tra gli altri, delle Land Rover. Ed era giunto il momento che il tuner presentasse un kit per la nuova Range Rover. Le modifiche estetiche della nuova Range Rover Project Kahn Signature Edition del 2023 sono piuttosto sottili, ma il punto forte sono i massicci cerchi in lega.

Le modifiche estetiche

Nella parte anteriore, l’estensione del paraurti in tre pezzi sembra simile alle offerte di Kahn per le precedenti generazioni della Range Rover. Lo splitter crea un “mento” più pronunciato per il SUV, senza essere eccessivamente aggressivo.

Gli esemplari raffigurati del SUV presentano un esterno bicolore con un trattamento nero satinato per il cofano e l’area sotto il cofano. Il tuner può anche offrire il tetto in nero satinato e rimuovere i badge Range Rover o sostituirli con la scritta Khan sul cofano e sul portellone.

Cerchi in lega per tutti i gusti e portafogli

Per quanto riguarda le ruote, Project Kahn propone ai clienti una vasta gamma di design con diametro compreso tra 22 e 24 pollici, calzati con pneumatici ad alte prestazioni. Il veicolo blu viaggia sui cerchi in lega forgiati “Tipo 33” da 24 pollici con finitura nera satinata e taglio diamantato. Fanno un ottimo lavoro e un’ottima figura nel riempire i passaruota, anche se limiteranno sicuramente le capacità fuoristrada del SUV di lusso. D’altra parte la Range Rover Project Kahn Signature Edition è dotata di cerchi in lega forgiati tipo 52 RS da 23 pollici nero satinato leggermente più piccoli che sembrano più sensibili all’uso quotidiano.

I prezzi

Il più costoso dei suddetti aggiornamenti è rappresentato dalle ruote da 24 pollici al prezzo di € 9.278,16 euro per l’intero set di quattro. Le ruote da 23 pollici nella gallery sono molto più economiche, con prezzi compresi tra 3.945,36 euro e 4.175,76 euro a seconda della finitura selezionata. Infine, l’estensione del paraurti anteriore costa 2.780,34 euro, in tinta con la carrozzeria, o 3.475,14 euro se si opta per la versione in fibra di carbonio a produzione limitata, più appariscente.