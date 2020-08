Range Rover Sport SVR Pace Car by Project Kahn

Di Junio Gulinelli lunedì 3 agosto 2020

La SUV più sportiva della gamma inglese mostra i muscoli con un body kit aerodinamico e interni ancora più esclusivi





Per molti la sportività della famiglia SVR di Land Rover non è sufficiente. Per questo i clienti della Casa inglese ricorrono spesso a specialisti del tuning per rendere ancora più esclusivi, e potenti, i loro SUV d’Oltremanica. Uno dei tuner più famosi per la marca di Gaydon è Project Kahn che in queste ore ha presentato la sua nuova Range Rover Sport SVR Pace Car.

Per l’occasione la carrozzeria del fuoristrada di lusso inglese è stata verniciata con un’esclusiva tonalità grigio opaco, denominata Volcanic Rock Satin. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato con le prese d’aria laterali maggiorate e due nuove entrate, più fine, a forma di trapezio.

Con i prominenti passaruota e minigonne laterali e una sospensione ribassata, il profilo laterale è una dichiarazione di intenti, accentuata da enormi cerchi da 23 pollici di diametro avvolti da pneumatici ad alto rendimento. Al posteriore Kahn ha sostituito il paraurti e ha integrato nuovi terminali di scarico, oltre al grande spoiler montato sulla parte superiore del portellone.

E se fuori la Range Rover Sport SVR Pace Car di Project Kahn mostra i muscoli, gli interni non sono da meno, con un’esclusiva tappezzeria in pelle traforata per i sedili anteriori e posteriori e un’imbottitura speciale denominata Hexagon. I pedali sono fabbricati con alluminio, il volante è rivestito parzialmente in pelle e i battitacco sfoggiano rivestimenti in acciaio inossidabile.