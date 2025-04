La Milano Design Week ha ospitato un evento straordinario che celebra l’eccellenza del design italiano. Due colossi della Motor Valley, Ducati e Lamborghini, hanno unito le forze per presentare una versione esclusiva della Panigale V4, ispirata alla rivoluzionaria Revuelto. Questo modello unico incarna il perfetto equilibrio tra sportività, tecnologia e stile, consolidando la leadership delle due aziende nel segmento delle moto e delle supercar di lusso.

Un binomio di pura eccellenza

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati, ha descritto questa collaborazione come un momento epocale: “Questa partnership rappresenta un nuovo capitolo nella storia delle nostre aziende, rafforzando i valori di eccellenza italiana, sportività e design distintivo”. La moto, caratterizzata da una livrea esclusiva in Verde Scandal su base in fibra di carbonio a vista, rende omaggio al design audace della Lamborghini Revuelto.

La nuova Panigale V4 si distingue per le sue prestazioni mozzafiato. Equipaggiata con un motore Desmosedici ottimizzato, è dotata di un silenziatore Akrapovic realizzato in titanio e fibra di carbonio, che le consente di sprigionare ben 218,5 cavalli. Grazie a un peso ridotto a soli 185 kg, due in meno rispetto al modello standard, la moto raggiunge un impressionante rapporto peso-potenza di 1,18 CV/kg, una vera e propria rivoluzione per il mondo delle due ruote.

La collaborazione fra i due marchi

Il design esclusivo è il risultato di una collaborazione sinergica tra i centri stile di Ducati e Lamborghini. Ogni dettaglio, dai cerchi in alluminio forgiato al codino, fino alle appendici aerodinamiche, richiama lo stile inconfondibile della Revuelto. Inoltre, tocchi cromatici in Grigio Telesto e Grigio Acheso, colori iconici di Lamborghini, completano l’opera d’arte, rendendo ogni esemplare numerato un pezzo unico per i collezionisti.

La fonte d’ispirazione, la Lamborghini Revuelto, è la prima supersportiva ibrida HPEV (High Performance Electrified Vehicle) della casa di Sant’Agata Bolognese. Il suo sistema propulsivo combina un potente V12 aspirato con tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1015 CV. Le sue prestazioni sono straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima che supera i 350 km/h, con un rapporto peso-potenza di 1,75 kg/CV. Un’icona di innovazione e prestazioni, che ha trovato nella Panigale V4 un degno omaggio su due ruote.

Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, definendola “un perfetto connubio tra performance, emozione e carattere”, elementi che rappresentano l’essenza del marchio di Sant’Agata Bolognese. La partnership tra queste due eccellenze italiane dimostra come il connubio tra tradizione e innovazione possa generare prodotti unici nel loro genere.

Non è la prima volta

Non è la prima volta che Ducati e Lamborghini collaborano per creare capolavori su due ruote. In passato, avevano già dato vita a versioni speciali della Streetfighter V4 e della Diavel 1260, ispirate rispettivamente alla Huracán STO e alla Sián FKP 37. Tuttavia, con questa nuova Panigale V4 ispirata alla Revuelto, la sinergia tra design e prestazioni raggiunge vette mai esplorate prima.

Questa straordinaria creazione non solo celebra l’eccellenza del design italiano, ma consolida ulteriormente la leadership di Ducati e Lamborghini nei rispettivi settori, confermando il loro ruolo di protagonisti assoluti nel panorama delle moto e delle supercar di lusso.