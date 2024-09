Audi RS e-tron GT Performance vs Ducati Panigale V4S

Il ventaglio delle drag race organizzate dagli specialisti di carwow si arricchisce di un nuovo atto, che miscela mezzi a due e quattro ruote, diversamente alimentati. A dare colore alla sfida di accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo sono oggi la nuovissima Audi RS e-tron GT Performance e la recente Ducati Panigale V4S.

Stiamo parlando di una coppia di mezzi dalle capacità prestazionali straordinarie, che strappano letteralmente le molecole del manto bituminoso quando scaricano a terra la vigorosa energia che ne anima le danze. Prima di passare la palla al video, facciamo un breve ripasso delle loro caratteristiche principali.

Partiamo dall’Audi RS e-tron GT Performance, che è l’auto stradale dei “quattro anelli” più potente mai prodotta. Alimentata alla spina, gode della spinta di due motori elettrici. Questi, in modalità “launch control”, producono insieme una potenza di 925 CV e una coppia di 1.027 Nm, su un peso di 2.395 kg: una cifra lontana da quelle delle auto sportive.

L’altra protagonista della drag race è la Ducati Panigale V4S, che fa ricorso alle doti di un motore V4 da 1.1 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 216 CV di potenza e 121 Nm di coppia, su un peso a secco di soli 187 kg. Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che nei primi metri l’auto prenderà un vantaggio, ma la moto saprà raggiungerla sul quarto di miglio? C’è un solo modo per scoprire come sono andate le cose: guardare il video!