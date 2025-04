La transizione verso la mobilità elettrica si concretizza nello storico stabilimento di Melfi, dove ha preso il via la produzione della nuova ammiraglia 100% elettrica di Stellantis, la DS N°8. Con linee di produzione rinnovate, tecnologia avanzata e investimenti strategici, questo modello mira a ridefinire il segmento premium, rappresentando un passo cruciale nella strategia di elettrificazione europea del gruppo.

Un’ammiraglia elettrica che ridefinisce gli standard

La DS N°8 si distingue come un’alternativa competitiva ai modelli premium tedeschi. Costruita sulla versatile piattaforma STLA Medium, questa D-SUV elettrica offre un’autonomia superiore ai 700 km e un’eccezionale efficienza aerodinamica. La versione top di gamma, Etoile AWD Long Range, combina un doppio motore con una batteria da 97,2 kWh, erogando 375 CV e mantenendo un’autonomia fino a 686 km secondo il ciclo WLTP. Con un prezzo base di circa 59.200 euro in Francia, rappresenta una soluzione premium accessibile.

Melfi, cuore produttivo della nuova strategia

Lo stabilimento di Melfi, operativo dal 1994, è un pilastro della strategia industriale autofinanziata di Stellantis per l’Italia. Il piano prevede un aumento della produzione di veicoli elettrificati, salvaguardia dell’occupazione e formazione continua del personale. Nei prossimi anni, l’impianto si trasformerà in un hub di innovazione automobilistica, con il lancio di altri sette modelli basati sulla piattaforma STLA Medium. Questa architettura flessibile consente lo sviluppo di veicoli con diverse configurazioni di trazione, posizionandosi strategicamente nei segmenti C e D.

Lusso sostenibile e tecnologia all’avanguardia

La DS N°8 incarna la visione di DS Automobiles per il futuro della mobilità premium, coniugando innovazione tecnologica e sostenibilità. Il design esterno elegante si unisce a interni raffinati e dotazioni avanzate come il sistema DS Night Vision. Il successo commerciale di questo modello sarà determinante per consolidare la strategia elettrica di Stellantis, rafforzando la presenza nel mercato europeo attraverso una gamma di D-SUV elettrici innovativi e competitivi, con Melfi come fulcro di questa trasformazione epocale.