DS N°8: la nuova ammiraglia elettrica con 750 km di autonomia

La DS N°8 inaugura una nuova era per il marchio premium francese, posizionandosi come ammiraglia elettrica all’avanguardia. Prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, questa berlina rappresenta non solo un salto tecnologico, ma anche l’inizio di una nuova filosofia di naming che coinvolgerà l’intera gamma DS. Il numero 8 richiama simbolicamente l’infinito, sottolineando l’ambizione del brand verso un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato.

Ispirata alla concept car DS Aero Sport Lounge, la DS N°8 vanta un design raffinato e un’aerodinamica eccezionale, con un coefficiente Cx di 0,24, che contribuisce alla sua straordinaria efficienza. Con dimensioni imponenti – 4,82 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza e 1,58 metri di altezza – la berlina esprime eleganza e dinamismo. Il frontale si distingue per i fari avanzati, ciascuno composto da 8 LED ispirati al motivo Clous de Paris, mentre le luci verticali Light Blade offrono un look moderno e immediatamente riconoscibile.

Tecnologia e motorizzazioni

La DS N°8 è disponibile con tre motorizzazioni elettriche:

230 CV con batteria da 74 kWh

con batteria da 245 CV nella versione Long Range con batteria da 97,2 kWh

nella versione Long Range con batteria da 350 CV (AWD Long Range), con doppia unità elettrica e batteria da 97,2 kWh

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza del modello: la versione Long Range è in grado di percorrere fino a 750 km con un consumo energetico di soli 12,9 kWh/100 km. Anche in autostrada, la DS N°8 garantisce oltre 500 km a una velocità costante di 120 km/h, confermandosi tra le migliori della categoria.

Prestazioni e ricarica

Le prestazioni non deludono: la DS N°8 AWD Long Range accelera da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 190 km/h per tutta la gamma.

Per la ricarica, l’ammiraglia DS è dotata di una potenza di picco fino a 160 kW, che consente di passare dal 20% all’80% della batteria in soli 27 minuti. Il caricabatterie di bordo da 11 kW facilita la ricarica domestica e pubblica, con opzioni di ricarica esterna fino a 22 kW.

Comfort e funzionalità

Pensata per il massimo comfort e l’efficienza, la DS N°8 include di serie una pompa di calore e un sistema di frenata rigenerativa regolabile su 4 livelli tramite la consolle centrale. Il design interno, in pieno stile DS, combina materiali pregiati e tecnologie intuitive per offrire un’esperienza di guida senza compromessi.

DS N°8, prezzo e posizionamento

Il prezzo di partenza per la DS N°8 Long Range con 750 km di autonomia è fissato intorno ai 65.000 euro, una cifra che riflette la qualità premium e l’eccellenza tecnologica di questa berlina elettrica di lusso. Con la DS N°8, il marchio francese punta a ridefinire il concetto di ammiraglia elettrica, offrendo un mix perfetto di stile, efficienza e prestazioni in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.