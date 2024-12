DS e Alcantara, un sodalizio che si sublima negli interni in Alcantara

La nuova DS N°8, l’ammiraglia di DS Automobiles, inaugura una nuova era nel viaggio elettrico, offrendo un’esperienza di lusso consapevole in cui tecnologia, design e sostenibilità si fondono armoniosamente. L’utilizzo di Alcantara negli interni gioca un ruolo fondamentale nel definire il carattere distintivo di questa vettura.

La forza di Alcantara

Realizzato con il 68% di poliestere riciclato certificato, questo materiale innovativo non solo conferisce un’eleganza raffinata, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale, in linea con la filosofia di sostenibilità del marchio DS.

Alcantara è stata scelta per le sue molteplici proprietà che esaltano il comfort e il benessere a bordo:

Silenziosità: contribuisce a ridurre il rumore all’interno dell’abitacolo, creando un’oasi di tranquillità accentuata dalla silenziosità del motore elettrico.

contribuisce a ridurre il rumore all’interno dell’abitacolo, creando un’oasi di tranquillità accentuata dalla silenziosità del motore elettrico. Morbidezza e regolazione del microclima: rende l’abitacolo un ambiente accogliente in ogni stagione, fresco d’estate e caldo d’inverno.

rende l’abitacolo un ambiente accogliente in ogni stagione, fresco d’estate e caldo d’inverno. Leggerezza: pesa la metà rispetto alla pelle, contribuendo a una significativa riduzione dell’impatto ambientale.

L’impegno di Alcantara per la sostenibilità è certificato da ICEA e Textile Exchange attraverso il Recycled Claim Standard (RCS). L’azienda ha inoltre raggiunto la Carbon Neutrality nel 2009, compensando le emissioni di gas serra.

Il colore esclusivo Eternal Blue, sviluppato da Alcantara per DS, evoca il cielo infinito e le profondità degli oceani, immergendo i passeggeri in un’atmosfera di calma e sofisticata intensità. L’abitacolo è impreziosito da dettagli raffinati come le impunture tono su tono sul centrale della seduta e l’impuntura a contrasto a formare una X APERTA, richiamo al logo DS.

Innovazione per DS

La DS N°8 incarna la visione condivisa da DS Automobiles e Alcantara, che celebra l’eccellenza, la cura per i dettagli e il desiderio di offrire esperienze uniche. Come l’Alfa Romeo 33 Stradale, vincitrice del premio “Supercar of the Year” agli Automobile Awards 2024, la DS N°8 rappresenta la sfida continua all’innovazione e alla ricerca della perfezione nel mondo automobilistico. Entrambe le vetture dimostrano come sia possibile coniugare prestazioni elevate, design raffinato e sostenibilità, offrendo un’esperienza di guida emozionante e appagante.