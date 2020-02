Salone di Ginevra 2020: DS Aero Sport Lounge Concept

Di Dario Montrone mercoledì 26 febbraio 2020

La concept car DS Aero Sport Lounge porta al debutto numerose novità, come l'abitacolo Future Craft e le luci diurne DS Light Veil.

All'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, sarà esposta anche la concept car DS Aero Sport Lounge che anticipa il nuovo stile del premium brand DS. Esteticamente, è riconoscibile per la carrozzeria SUV coupé da cinque metri di lunghezza e gli imponenti cerchi in lega da 23 pollici di diametro.

Grazie all'impiego agonistico nel campionato mondiale di Formula E, la concept car DS Aero Sport Lounge adotta la propulsione elettrica E-Tense da 680 CV di potenza che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. La nuova batteria agli ioni di litio da 110 kWh, invece, garantisce oltre 650 km di autonomia massima.

Tra le novità della concept car DS Aero Sport Lounge figura anche l'abitacolo Future Craft con materiali innovativi come l'intarsio di paglia per la plancia e lo schienale dei sedili, il raso di cotone per il rivestimento dei sedili e il tessuto tecnico tridimensionale in microfibra intrecciata per le portiere.

Infine, la concept car DS Aero Sport Lounge è dotata anche dei fari DS Matrix Led Vision con le luci diurne DS Light Veil a firma luminosa di prossima introduzione per i modelli di serie del premium brand francese, nonché dei soli comandi vocali e gestuali per attivare le varie funzioni all'interno dell'abitacolo.