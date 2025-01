DS ÉDITION FRANCE: l’eleganza francese in edizione limitata

DS Automobiles, marchio noto per l’eleganza e l’innovazione, ha presentato la gamma DS ÉDITION FRANCE, composta dai modelli DS 3, DS 4 e DS 7. Queste edizioni limitate celebrano il profondo legame con la cultura francese, ispirandosi all’atmosfera unica di Parigi.

Design raffinato e dettagli esclusivi

I modelli DS ÉDITION FRANCE si distinguono per accenti dorati su una base nera, richiamando l’eleganza della Parigi notturna. Dettagli come la doppia linea dorata sotto i finestrini laterali, coprimozzi dorati e badge personalizzati con la bandiera francese aggiungono un tocco di esclusività. Gli interni sono arricchiti da rivestimenti in Alcantara nera, creando un ambiente sofisticato e accogliente.

Tecnologia e comfort all’avanguardia

Basati sull’allestimento Pallas, i modelli ÉDITION FRANCE offrono dotazioni tecnologiche avanzate. Il sistema di accesso e avviamento senza chiave (Proximity Keyless) consente l’apertura automatica delle porte avvicinandosi al veicolo. Il sistema “Vision 360” con telecamere digitali anteriori e posteriori, l’assistente angolo cieco e i sensori di parcheggio garantiscono una guida sicura e confortevole.

Motorizzazioni efficienti e sostenibili

La DS 3 ÉDITION FRANCE è disponibile nelle versioni Hybrid 136 e E-Tense elettrica, quest’ultima con un’autonomia fino a 404 km. La DS 4 offre varianti Hybrid 136, ibrida plug-in 225 e Blue HDI 130, mentre la DS 7 propone motorizzazioni ibride plug-in con diverse potenze e un turbodiesel Blue HDI 130. Queste opzioni garantiscono efficienza energetica e ridotte emissioni di CO₂, in linea con l’impegno di DS Automobiles verso la sostenibilità.

Prezzi e disponibilità

I modelli ÉDITION FRANCE sono già ordinabili, con prezzi a partire da 30.500 euro per la DS 3 PureTech 100 Manuale e da 46.400 euro per la DS 7 BlueHDi 130 Automatico. Queste edizioni limitate offrono un equilibrio perfetto tra lusso, tecnologia e rispetto per l’ambiente, incarnando l’essenza del savoir-faire francese