La nuova DS 4 elettrica sarà prodotta a Melfi

Nuova DS 4 elettrica sarà una delle 5 nuove auto che saranno prodotte da Stellantis nei prossimi anni presso lo stabilimento di Melfi. La conferma sarebbe avvenuta nel corso di un incontro tra i rappresentanti dello stabilimento e le sigle sindacali avvenuto nei giorni scorsi dove è stato anticipato quello che sarà il cronoprogramma della fabbrica in futuro.

A Melfi sarà prodotta dal 2024 anche la nuova DS 4 elettrica

Nuova DS 4 elettrica dovrebbe arrivare nel 2024 e dovrebbe essere dunque la prima delle cinque auto previste da Stellantis per Melfi. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà la prima di due modelli di DS Automobiles che saranno prodotti nell’impianto lucano del gruppo automobilistico. Questa auto come le altre vetture di Stellantis che saranno realizzate su piattaforma STLA Medium avrà una batteria da 98 kWh e un’autonomia fino a quasi 700 km con una ricarica completa. La vettura è già in fase di sviluppo in Francia e come ribadito di recente da DS Automobiles si tratterà della prima auto completamente elettrica ad essere realizzata dal marchio francese su piattaforma STLA Medium.

La nuova DS 4 elettrica, la cui produzione a Melfi dovrebbe essere avviata nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2024, sarà un modello molto importante nei prossimi anni per la casa francese considerata da Stellantis come uno dei suoi tre brand premium insieme ad Alfa Romeo e Lancia. Vedremo dunque che novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.