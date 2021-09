DS 7 Crossback 2022: in arrivo il restyling di metà carriera

Nel corso della primavera del 2022, la DS 7 Crossback sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, la SUV media del premium brand francese sarà riconoscibile per lo stile del frontale in linea con la nuova compatta DS 4. Inoltre, sono previsti alcuni aggiornamenti anche per l’abitacolo.

Anche Mild Hybrid?

La gamma della nuova DS 7 Crossback restyling comprenderà il confermato motore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza, affiancato dal propulsore 1.2 PureTech a benzina da 155 CV che, grazie alla potenza supplementare fornita dalla tecnologia Mild Hybrid da 48V, dovrebbe sopperire all’unità di pari alimentazione 1.6 PureTech da 180 CV uscita recentemente di scena.

E-Tense 4×4 da 360 CV al top

Inoltre, la nuova DS 7 Crossback continuerà ad essere proposta nella configurazione E-Tense a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 225 CV di potenza complessiva. La versione E-Tense 4×4, invece, potrebbe essere disponibile non solo nell’attuale declinazione da 300 CV, ma anche nella più sportiva configurazione da 360 CV di potenza complessiva. Infine, è categoricamente esclusa la versione a propulsione elettrica.