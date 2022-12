Donkervoort F22: la targa biposto da 750 kg e 500 CV

Nata nel 1978, la Donkervoort è una piccola factory olandese specializzata in vettura estreme e particolarmente emozionali. L’ultima nata del Costruttore dei Paesi Bassi, che prende il nome di Donkervoort F22, segue la tradizione di un marchio in grado di realizzare leggerissime, quanto estremamente potenti supercar biposto, come la D8 GTO JD70 o la D8 270 RS.

Motore Audi da 500 CV

Primo modello nato sotto la direzione di Denis Donkervoort, figlio del fondatore Joop, la F22 si presenta come una raffinata evoluzione della già citata D8 GTO e proprio come quest’ultima sfrutta il propulsore 2.5 litri TFSI 5 cilindri turbo di origini Audi, questa volta portato a quota 500 CV e 650 Nm di coppia massima. Potenza e coppia vengono gestiti da un cambio manuale a 5 marce a corsa ridotta, a cui si aggiunge un differenziale autobloccante posteriore Torsen. Per l’impianto franante si è scelto un AP Racing a quattro pistoncini davanti e dietro, mentre il freno a mano Brembo e gli pneumatici sono Nankang AR1 (235/40 18 davanti e 275/35 19 dietro).

Peso piuma

La vettura sfoggia una carrozzeria targa con soli due posti che rinuncia a tutto il superfluo e adotto materiali compositi leggerissimi per ottenere un peso piuma che sul piatto della bilancia raggiunge appena i 750 kg. Questa combinazione offre un rapporto peso-potenza di 1,5 kg/CV. Vengono messi a disposizione 3 tipi di cerchi: si parte da quelli in lega d’alluminio da 12 kg, passando da quelli forgiate da 8 kg, mentre i più leggeri sono in fibra di carbonio e arrivano a pesare appena 5,4 kg. Il telaio è in tubi d’acciaio e pannelli in fibra di carbonio, ma la rigidità torsionale è raddoppiata rispetto al modello precedente (da 20.000 a 40.000 Nm/grado).

Più bella di una “Batmobile”

La vettura sfoggia una forma allungata, con un lunghissimo cofano anteriore e un abitacolo decisamente arretrato. Gli scarichi sono laterali, mentre le portiere si aprono verticalmente. Il tetto è di tipo Twin Targa, cioè suddiviso in due pannelli rimovibili in fibra di carbonio dotati di spoiler incorporato e agganciati a una traversa centrale (anche questa rimovibile). Grazie a questa soluzione si può scegliere sé viaggiare con il vento tra i capelli.

Interni racing

Gli interni sono decisamente minimal e dal carattere “racing”. Non mancano sedili Recaro ad alto contenimento con cinture da corsa a sei punti. La plancia è in fibra di carbonio abbinata ad alcuni rivestimenti in pelle, mentre a richiesta si può avere un infotainment iPad Mini.

Prezzo

Realizzata in soli 75 esemplari, Il prezzo della Donkervoort F22 è pari a 245.000 euro (tasse escluse).