Dodge Ram 1500 REV si svela al Super Bowl

Il pick-up Dodge Ram 1500 REV è stato svelato sfruttando lo spazio pubblicitario in occasione del Super Bowl. Una delle vetrine più ambite negli USA e che riesce a comunicare direttamente a milioni di telespettatori. L’auto si può già ordinare negli States, basta un deposito, rimborsabile, di appena 100 dollari.

Dodge Ram 1500 REV: Luci a LED estese in segno di modernità

Con la produzione che partirà nel 2024, il Dodge Ram 1500 REV ha uno sguardo a tutto LED, e le firme luminose sono protagoniste a tutta larghezza anche nella vista posteriore. Nel complesso, però, l’auto ha perso alcuni dettagli del concept da cui deriva, visto che la cabina non presenta la terza fila con i sedili ripiegatili. In tutto, la plancia vanta 3 display con quello per il passeggero che si aggiunge a quello centrale ed alla strumentazione digitale.

Potrà avere anche il range extender

Al momento, il Dodge Ram 1500 REV non soddisfa gli amanti dei numeri, visto che non sono state diramate informazioni tecniche. Nessun accenno alla potenza, all’autonomia, alla grandezza della batteria. L’unica notizia è che con il modello in questione debutta in società la piattaforma per i veicoli con cassone Stla Frame. Comunque, i rumors prima del suo arrivo parlavano una percorrenza di circa 800 km, ma si tratta esclusivamente di una supposizione.

L’argomento interessante portato dal Dodge Ram 1500 riguarda la possibilità per l’auto di avere in opzione un range extender. In pratica, di avere un motore elettrico che funge da generatore per non rimanere fermi quando termina la carica della batteria. E’ una soluzione che potrà essere adattata anche da altri modelli Stellantis, e che in passato è stata scelta anche dalla BMW i3. Inoltre, era appannaggio della Chevroler Volt e della Opel Ampera, è stata riproposta per la Mazda MX-30, e sul mercato italiano ne usufruiscono le Nissan e-Power.