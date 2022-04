Dodge Charger Daytona: in vendita un esemplare del 1969

Una Dodge Charger Daytona del 1969 verrà messa all’asta in un prossimo evento Mecum e si dice che sia uno dei modelli più rari in circolazione. Questa Daytona fa parte di quel ristretto gruppo di soli 70 esemplari prodotti nel 1969 con il motore Hemi da 4,26 litri e dei 22 dotati di cambio manuale a quattro velocità A833. Il motore produce 425 cavalli grazie ai doppi carburatori Carter AFB a 4 barili e a mantenerlo fresco ci pensa il pacchetto di raffreddamento massimo N51 che ha aggiunto un radiatore da 26″, una ventola da 18 cm, una copertura della ventola e un dispositivo di raffreddamento del servosterzo. Una specie di unicorno per la sua rarità.

Particolarità

Un tratto distintivo di questa muscle car è la sua vernice, perché è rifinita in una tonalità di verde scuro F8 metallizzato con ruote in acciaio abbinate a un alettone posteriore nero. L’interno è di un verde C6G abbinato a sedili avvolgenti in vinile. Ulteriori opzioni includono una console centrale con venature del legno C16, alzacristalli elettrici P31 di fabbrica, sedile del conducente regolabile in 6 direzioni, vetri oscurati, radio Chrysler Solid State AM con lettore a 8 tracce, contagiri N85, specchietto retrovisore sinistro a distanza, tappo del gas con serratura e il A01 Pacchetto Luce.

Storia della vettura

Costruita nello stabilimento Chrysler di Hamtramck, questa macchina è stata spedita nuova a Dodge City, Inc. a Phoenix, in Arizona. L’auto è stata restaurata professionalmente alcuni anni fa, con particolare attenzione alla conservazione della lamiera originale. Dodge ha costruito la Daytona per un’omologazione speciale per consentirle di correre in NASCAR: l’ala posteriore e il musetto anteriore erano così efficaci che l’auto fu quasi immediatamente bandita, ma non prima di aver collezionato numerose vittorie contro un’attonita concorrenza. Questa Dodge Charger Daytona del 1969 sarà messa all’asta da Mecum’s Indy, dal 13 al 21 maggio. Viene fornita con una copia del foglio di trasmissione originale, così come il Chrysler Registry Report.