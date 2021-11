Dodge “Jailbreak”: il pack per le Charger e Challenger

Dodge si sta preparando per entrare in una nuova era di muscoli elettrificati, ma non prima di aver spremuto l’ultima scarica di adrenalina dalle vecchie e classiche motorizzazioni con la sua campagna biennale “Never Lift“. L’azienda statunitense ha promesso un nuovo prodotto ogni tre mesi per i prossimi due anni e oggi ha svelato il pacchetto di opzioni di Jailbreak come parte della campagna.

Estetica personalizzata e contenuti esclusivi

Disponibile sulle Charger e Challenger Hellcat Redeye Widebodies 2022, il pack Jailbreak da 995 dollari pompa la potenza del V8 sovralimentato da 797 a 807 CV, ma è principalmente focalizzato sul miglioramento delle opzioni di personalizzazione disponibili per i clienti Dodge.

Consente infatti agli acquirenti di scegliere tra varie combinazioni di finiture precedentemente limitate in più di 20 categorie, inclusi sedili, strisce decorative, ruote, pinze dei freni, badge, tappetini e altro ancora.

I contenuti esclusivi del pacchetto Jailbreak includono anche sedili in pelle Hammerhead Grey Laguna, cofano personalizzato, stripse, pinze dei freni blu e gialle e cerchi da 20 pollici Warp Speed ​​​​Satin Carbon e Low Gloss Granite.

I pacchetti pre-configurati

Per i più pigri che non vogliono “costruire” la propria vettura, Dodge offrirà anche due pacchetti Jailbreak preconfigurati. Il pacchetto Challenger “Old School” abbina esterni F8 Green con ruote Warp Speed, griglia e badge cromati satinati, pinze dei freni Gunmetal Grey, sportello del carburante cromato, tappetini e cinture di sicurezza Hammerhead Grey, cornici in alluminio scuro, volante in pelle con logo SRT bianco e cielo in twill.