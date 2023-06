Dacia: nel 2026 arriverà la nuova top di gamma e sorprenderà [RENDER]

Dacia, il marchio low-cost del gruppo Renault, sta lavorando a un nuovo modello che sarà il più grande e il più costoso della sua gamma. Si tratta di una vettura che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026. Il nuovo modello sarà basato sulla piattaforma CMF-B, la stessa utilizzata dalla nuova generazione della Duster e dalla Renault Arkana. Avrà una lunghezza di circa 4,6 metri e un design a dir poco sorprendente considerati gli altri modelli della casa rumena. Si tratterà insomma della nuova top di gamma, una vettura più grande sia di Duster che di Bigster.

Ecco come potrebbe apparire la futura top di gamma di Dacia che arriverà nel 2026

La vettura sarà dotata di motori ibridi che sfrutteranno il sistema E-Tech già disponibile su alcuni modelli Renault. Il nuovo modello avrà l’obiettivo di conquistare i clienti alla ricerca di una vettura spaziosa, versatile e accessibile, in grado di competere con modelli come Citroen C5 X. Il sito spagnolo Motor. es ha mostrato nelle scorse ore un render in cui ipotizza l’aspetto di questo modello di Dacia. Non si tratterà di un SUV ma di una berlina fastback che ricorderà in parte nello stile Renault Arkana.

Dacia ha già dimostrato di saper creare auto di successo con una buona qualità-prezzo, come la Sandero, la Logan e la Duster. Con il nuovo modello, il marchio rumeno vuole ampliare la sua offerta e raggiungere nuovi segmenti di mercato. Vedremo se anche questa volta il marchio automobilistico rumeno del gruppo Renault riuscirà a fare centro.