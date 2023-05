Nuova Dacia Duster: dalla Francia importanti novità [RENDER]

Nuova Dacia Duster è indubbiamente una delle novità più attese in assoluto per quanto riguarda il mercato auto nei prossimi anni. Del resto il modello di Dacia è una delle vetture più popolari in assoluto nel nostro continente e dunque la cosa non stupisce più di tanto. La terza generazione del SUV dovrebbe fare il suo debutto a breve. Dalla Francia nelle scorse ore sono arrivate nuove indiscrezioni a proposito di quelle che saranno le caratteristiche di questa vettura quando finalmente sarà svelata. Ricordiamo che questa vettura dovrebbe fare il suo debutto entro fine anno e arrivare sul mercato nel corso della primavera del 2024.

Ecco come potrebbe apparire in futuro la nuova Dacia Duster

Le ultime novità sulla nuova Dacia Duster le fornisce il sito francese L’Argus che di solito è sempre molto informato quando si tratta di notizie che riguardano il gruppo Renault di cui Dacia fa parte. Innanzi tutto diciamo subito che la vettura sarà realizzata sulla nuova piattaforma CMF-B già utilizzata su Sandero e Jogger che però in questo modello debutterà in una versione allungata. Questo ovviamente comporterà un aumento delle misure del SUV che infatti da 4,34 m dovrebbe passare a 4,44 m. Inoltre il modello con la sua terza generazione farà un notevole passo in avanti sia come tecnologia, che come prestazioni ma anche come abitabilità.

Internamente l’auto sarà molto più moderna e tecnologica e inoltre avrà un cruscotto con strumentazione digitale rivolto verso il guidatore e un touch screen centrale di serie. Due equipaggiamenti che la nuova Dacia Duster dovrebbe probabilmente condividere con il cugino Renault Captur. Anche la connettività farà un notevole balzo in avanti rispetto alla versione attuale. Ovviamente il fatto che il modello sarà più accogliente al suo interno e più tecnologico non significa che il veicolo rinuncerà al suo carattere di fuoristrada che anzi con la nuova generazione sarà ulteriormente rafforzato con linee tese e geometriche che rafforzeranno l’immagine da fuoristrada.

Per quanto riguarda invece la gamma di motori, la nuova Dacia Duster punterà sull’unità 1.6 ibrida da 140 cavalli presentata sulla Jogger, oltre che sul 1.0 TCe GPL da 105 cavalli per le configurazioni base. Tra di loro sarà collocato un motore da 1,2 litri con un ibrido a 48 V con una capacità di 130 CV e con cambio manuale.

Tuttavia, dopo l’applicazione della normativa Euro 7, questo mild hybrid sarà disponibile con capacità di 120 e 140 CV, oltre che con alimentazione a GPL. Al momento non si sa molto sui prezzi anche se L’Argus ipotizza che in Francia si partirà da circa 19 mila euro per la versione base. Sempre il sito francese ipotizza il design di questo modello nei render che vi mostriamo in questo articolo.