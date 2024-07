Dacia Duster e Dacia Spring: con la piattaforma DOBA si ordinano online

Le aspettative dei consumatori evolvono continuamente e la digitalizzazione ha trasformato molti settori della vita quotidiana. Comprare online prodotti e servizi è ormai una prassi consolidata. Per rispondere a queste nuove esigenze, Dacia ha deciso di puntare sulla digitalizzazione, offrendo ai propri acquirenti una multicanalità di contatto con il brand. Per soddisfare queste esigenze, Dacia ha lanciato DOBA (DACIA Omnichannel Business Acceleration), una piattaforma che permette di prenotare una nuova Dacia Duster e Dacia Spring online, comodamente da casa. Questo sistema si inserisce perfettamente nella strategia del brand, che punta a fornire soluzioni adatte al contesto attuale e a offrire un percorso omnicanale.

Accedendo a www.dacia.it, l’utente può selezionare il modello di interesse e scegliere se configurare completamente il veicolo o optare per alcune configurazioni predefinite che garantiscono una consegna prioritaria. Per procedere con la prenotazione, è necessario creare un account My DACIA, che permetterà anche di monitorare l’avanzamento dell’ordine.

La prenotazione richiede un deposito di soli 150 euro, pagabile tramite Stripe con carta di credito o Google Pay. Dopo la prenotazione, il cliente viene contattato da un Dacia Guide per eventuali chiarimenti sull’acquisto e sul modello selezionato. Successivamente, il concessionario scelto contatterà il cliente per fissare un appuntamento in salone ed effettuare l’ordine definitivo. In questo caso, i 150 euro di prenotazione vengono restituiti.

I primi modelli prenotabili online per il 2024 sono il Dacia Duster e Dacia Spring 100% elettrica. La prenotazione garantisce le stesse condizioni di acquisto presenti al momento della configurazione online. Inoltre, per il nuovo Duster, DOBA assicura una priorità di consegna rispetto a un ordine effettuato in fabbrica, se si sceglie una delle configurazioni predefinite.