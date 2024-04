Nuova Dacia Spring: da oggi il modello è ordinabile in Italia

La nuova Dacia Spring è ordinabile da oggi, anche se le consegne inizieranno a settembre. Fra i punti di forza del modello, un prezzo d’acquisto molto competitivo. L’auto, nella più fresca declinazione, si offre alla vista con contenuti stilistici inediti, che conferiscono una presenza scenica completamente diversa. Solo il tetto è lo stesso dello step precedente. Tutto il resto è cambiato. Anche gli equipaggiamenti sono stati migliorati, per regalare all’auto elettrica ceca un rapporto qualità/prezzo appetibile nel suo segmento di mercato.

Con questa mossa, i vertici aziendali sperano di dare continuità al suo successo commerciale, testimoniato dagli oltre 140 mila esemplari venduti in Europa dal momento del lancio, avvenuto nel 2021. Nel Vecchio Continente, la Spring è il terzo veicolo elettrico più immatricolato in ambito privato. Su scala globale, la perfomance di riferimento è stata messa a segno nel 2023, con quasi 62 mila unità immatricolate. Un dato che segna una crescita del 26,4% rispetto alla lettura fatta nel 2022.

Buono il posizionamento in Italia dove sono state piazzate 11 mila vetture della specie, dal momento del debutto. Nel Belpaese, la Dacia Spring occupa la terza posizione sul podio delle auto elettriche di segmento A più vendute in questo primo scorcio dell’anno. Ora il cammino prosegue, con la nuova generazione, proposta alle nostre latitudini in due allestimenti, con altrettanti livelli di potenza. Una gamma apparentemente ristretta, ma in grado di soddisfare diverse esigenze.

Immagine nuova per la Dacia Spring

Il rinnovato look è denso di carattere. Non si registrano indecisioni linguistiche: può piacere o meno, ma l’identità non manca certo al modello, che sposa il nuovo corso stilistico della casa ceca, inaugurato con la Duster più recente. Sei i colori disponibili, compresi il Rosso Mattone e il Beige Safari. Anche l’abitacolo è stato investito da una ventata di rinnovamento. Qui tutto ha assunto una foggia diversa.

L’allestimento Expression offre di serie il Media Control, governabile tramite comandi al volante. Questo sistema multimediale regala un vasto assortimento di informazioni e consente di gestire le chiamate telefoniche sul cruscotto digitale. Sull’allestimento Extreme c’è il sistema Media Nav Live, già nella dotazione standard, con touchscreen centrale da 10 pollici.

La nuova Dacia Spring dispone di una serie di dispositivi ADAS per l’assistenza alla guida, in linea con quanto richiesto dall’Unione Europea, per aumentare la sicurezza attiva non solo di chi sta a bordo ma anche degli altri. Si segnalano la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, l’assistenza al mantenimento nella corsia e il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente. Due, come già scritto, le motorizzazioni previste, con potenze da 45 e 65 cavalli. In quest’ultima veste, la nuova Dacia Spring è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 14 secondi.

Listino Prezzi

Nuova Dacia Spring: prezzi clienti privati

45 CV Expression: 17.900 euro chiavi in mano

65 CV Expression: 18.900 euro chiavi in mano

65 CV Extreme: 19.900 euro chiavi in mano

Nuova Dacia Spring: prezzi clienti professionali

45 CV Business: 19.200 euro chiavi in mano

65 CV Business: 20.200 euro chiavi in mano

45 CV Cargo: 18.900 euro chiavi in mano

65 CV Cargo: 19.900 euro chiavi in mano