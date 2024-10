Dacia, già affermata nel segmento B, si prepara a conquistare il mercato dei C-SUV con il Dacia Bigster, un modello progettato per offrire un equilibrio tra comfort, prestazioni e accessibilità economica. Questo SUV si basa sulla piattaforma CMF-B, la stessa utilizzata per Dacia Duster e Renault Captur, garantendo grande versatilità e spazio interno. Le dimensioni generose del Bigster, 4,57 metri di lunghezza, 1,71 metri di altezza, e 1,81 metri di larghezza, con un passo di 2,70 metri e un’altezza da terra di 22 centimetri, lo rendono ideale per chi cerca un veicolo spazioso e comodo.

Spazio e comfort per ogni viaggio

Uno dei punti di forza del Dacia Bigster è la capacità di carico, con un bagagliaio che offre fino a 667 litri di spazio. Ma non è solo il vano posteriore a beneficiare delle dimensioni generose: i passeggeri posteriori godono di uno spazio per le gambe di 22 centimetri, rendendo ogni viaggio confortevole. L’attenzione al comfort continua all’interno, dove sono stati implementati dettagli come vetri spessi per migliorare l’isolamento acustico e sedili con regolazione lombare. I passeggeri possono inoltre godere di un climatizzatore Bi-Zona con bocchette di aerazione dedicate.

Design robusto e attenzione alla sostenibilità

Il design del Bigster riflette la volontà di Dacia di offrire uno stile distintivo. Il frontale presenta elementi grafici moderni, mentre la carrozzeria combina superfici in nero lucido e opaco per un look elegante. L’attenzione alla sostenibilità si traduce nell’utilizzo di materiali eco-friendly e resistenti nel tempo, come le piastre inferiori dei paraurti tinte all’origine e le protezioni esterne realizzate con il materiale innovativo Starkle. Questo approccio mira a ridurre l’impatto ambientale e a garantire una maggiore durata del veicolo.

Tecnologia avanzata a bordo su Dacia Bigster

All’interno, il Dacia Bigster offre una strumentazione digitale disponibile in versioni da 7 o 10 pollici, mentre il sistema multimediale è visualizzato su un touchscreen centrale da 10,1 pollici, di serie su tutte le versioni. Una linea verde collega visivamente i due schermi, creando un design armonioso che attraversa la plancia. A seconda delle versioni, sono disponibili tre varianti di consolle centrale: da quella base a una versione rialzata con bracciolo, vano refrigerato e caricabatterie a induzione.

YouClip: accessori intelligenti e praticità

Una novità interessante del Dacia Bigster è il sistema YouClip, già visto su Duster, che permette di fissare accessori negli spazi strategici dell’abitacolo. Tra gli accessori disponibili ci sono supporti per tablet, smartphone e altri oggetti, che possono essere utilizzati sia nei sedili anteriori che posteriori. L’obiettivo è offrire un’esperienza di viaggio personalizzata e pratica per tutti i passeggeri.

Motorizzazioni: dalle versioni ibride al GPL

Il Dacia Bigster sarà disponibile in quattro varianti di motorizzazione. La versione di punta è il Bigster Hybrid 155, che combina un motore benzina da 107 CV con due motori elettrici e una batteria da 1,4 kWh, offrendo un’esperienza di guida fluida e una frenata rigenerativa. Per chi desidera più potenza, il TCe 140 mild-hybrid offre un motore benzina turbo da 1,2 litri e un sistema a 48 V. Dacia non ha trascurato il GPL, con la versione Bigster ECO-G 140 che unisce un sistema bifuel a una batteria mild-hybrid, garantendo un’autonomia fino a 1.450 km. Infine, per gli amanti dell’off-road, è disponibile la versione TCe 130 4×4, dotata di trazione integrale.

Allestimenti per ogni esigenza

Il Bigster si adatta a diverse esigenze grazie ai suoi quattro allestimenti: Essential, Expression, Extreme e Journey. La versione base Essential offre già un buon equipaggiamento, mentre la Expression aggiunge funzionalità come il climatizzatore automatico Bi-Zona e sedili posteriori frazionabili. Il Bigster Extreme introduce dettagli di design come cerchi in lega da 18’’ e tetto panoramico, mentre la versione top di gamma, Journey, offre comfort aggiuntivi come il portellone ad azionamento elettrico e il caricabatterie wireless.

Prezzi e lancio del Dacia Bigster

Per chi è interessato al Dacia Bigster, l’attesa durerà fino alla prossima primavera, quando il modello arriverà nelle concessionarie. Anche se i prezzi ufficiali non sono ancora stati annunciati, Dacia ha anticipato che la versione ibrida costerà meno di 30.000 euro, mentre quella a benzina partirà da meno di 25.000 euro.