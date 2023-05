Cupra Raval: svelato il nome della nuova vettura 100% elettrica [FOTO]

Durante il Salone di Barcellona 2023, il CEO di Cupra Wayne Griffiths ha svelato una notizia che tutti i fan del marchio aspettavano con ansia. Il futuro della mobilità elettrica secondo il marchio del Gruppo Volkswagen ha un nome e risuona con l’essenza vibrante del quartiere Raval di Barcellona: Cupra Raval.

La scelta del nome non è casuale. Raval è un quartiere che incarna perfettamente l’energia e lo spirito di Barcellona. Questo omaggio alla città natale del marchio amplifica l’importanza di questo nuovo modello, riflettendo un legame profondo con le sue radici culturali. Alcuni indizi erano stati disseminati nel video dell’alfabeto di Cupra x Rosalía, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dal CEO della casa automobilistica.

Sarà prodotta nello stabilimento di Martorell

L’ambizioso progetto vedrà la luce presso lo stabilimento di Martorell. Cupra, con un investimento di 3 miliardi di euro, sta puntando con decisione sulla sostenibilità e sulla rivoluzione elettrica. Questa somma considerevole sarà destinata alla trasformazione dell’intera fabbrica, che integrerà le linee di produzione delle auto tradizionali con motore endotermico con quelle riservate ai nuovi modelli elettrificati.

“Raval è uno dei quartieri più sorprendenti di Barcellona. E oggi siamo orgogliosi che la futura auto elettrica del brand abbia il suo nome e ne rappresenti lo spirito. Cupra Raval non è solo un’auto. È un invito a una nuova generazione che si aspetta qualcosa di meglio. Un’auto ribelle e 100% elettrica, con un proprio carattere e legata alla ‘Gen Z’. Qualcosa di più emozionale”, ha dichiarato Griffiths.

Sono stati svelati anche il Tavascan e la DarkRebel

Il nome Cupra Raval non è stato l’unico annuncio importante fatto al Salone di Barcellona di quest’anno. Il costruttore spagnolo ha approfittato dell’occasione per presentare al pubblico per la prima volta il nuovo Tavascan, un SUV 100% elettrico precedentemente svelato in anteprima a Berlino il 21 aprile. Inoltre, i visitatori hanno avuto l’opportunità di ammirare la concept car DarkRebel, un altro esempio del futuro promettente del marchio.

Con la presentazione della versione di serie della UrbanRebel e l’investimento senza precedenti nella produzione elettrica, Cupra dimostra la sua visione di un futuro più sostenibile, senza rinunciare all’emozione della guida. Questo nuovo modello rappresenta un passo avanti nella realizzazione di questa visione, invitando una nuova generazione a partecipare attivamente alla trasformazione del settore automobilistico.