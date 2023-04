Cupra Tavascan: il brand svela il suo primo SUV coupé elettrico [FOTO]

Durante l’evento Exponential Impulse tenutosi a Berlino, poco prima del weekend di Formula E, Cupra ha mostrato la sua prossima fase evolutiva. In occasione del quinto anniversario del marchio, è stata presentata in anteprima mondiale la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé completamente elettrico dell’azienda, che arriverà sul mercato nel 2024.

L’attrazione principale dell’evento è stata proprio la presentazione di questo nuovo EV, il secondo dopo la Born. Essa incarna l’elettrificazione della visione della casa automobilistica spagnola e mantiene fedeltà alla concept car del 2019, affermando che la Tavascan non è una risposta al cambiamento, bensì un veicolo che lo genera.

Il design innovativo introduce un nuovo linguaggio stilistico: l’esterno presenta proporzioni sportive e atletiche. La firma del marchio con i tre triangoli del faro a LED a matrice è subito riconoscibile nella parte anteriore. All’interno, il distintivo elemento centrale e le sottili bocchette dell’aria, quasi invisibili, creano un ambiente architettonico.

Il nuovo modello è dotato di tecnologia DCC Sport Dynamic per il telaio, sospensioni sportive e sterzo progressivo. Queste caratteristiche, unitamente a pneumatici ad alte prestazioni e a cerchi in lega forgiata da 21”, offrono un’esperienza di guida sportiva distintiva.

Alla base c’è la piattaforma MEB

Sviluppato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, il primo SUV coupé completamente elettrico del marchio spagnolo sarà disponibile in due versioni di potenza: 286 CV (210 kW) e 340 CV (250 kW).

La variante più potente offre trazione integrale con una configurazione dual motor, garantendo performance con massima aderenza. Con il nome di Cupra Tavascan VZ, raggiunge i 50 km/h in soli 2,4 secondi e impiega 5,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

La nuova Cupra Tavascan offre un’autonomia di circa 550 km grazie a una batteria da 77 kWh di capacità netta. Con soli 7 minuti di ricarica, è possibile aggiungere 100 km di autonomia. Inoltre, la batteria può essere ricaricata dal 10% all’80% in meno di 30 minuti utilizzando la ricarica rapida da 135 kW.

Il sistema di infotainment della nuova Tavascan include un display touch da 15”, il più grande mai utilizzato in una Cupra, con una nuova interfaccia uomo-macchina (HMI). Inoltre, per la prima volta, è integrato un sistema audio ad alta fedeltà con 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser.

Il lancio è previsto nel 2024

Il nuovo modello, progettato e sviluppato a Barcellona, sarà prodotto presso lo stabilimento del Gruppo Volkswagen ad Anhui (Cina). Il lancio è previsto nel 2024, con un obiettivo di vendita annuale superiore alle 70.000 unità.

Wayne Griffiths, CEO di Cupra, ha detto: “Oggi è tutto incentrato sulla passione di Cupra per trasformare i sogni in realtà. Cupra è ancora un marchio giovane. Eppure, in soli cinque anni abbiamo raggiunto un record dopo l’altro a un ritmo notevole, grazie alla nostra grinta e determinazione. Dal lancio del marchio, Cupra ha venduto oltre 300.000 auto ed è il marchio in più rapida crescita in Europa. Il marchio ha raggiunto un record di vendite nel primo trimestre del 2023 con oltre 46.500 unità, guidando la redditività di Seat. Quando abbiamo presentato il concept Tavascan all’IAA di Francoforte 2019, era l’auto dei nostri sogni, un manifesto di tutto ciò che volevamo che Cupra diventasse. Da allora, abbiamo continuato a credere che se lo sogniamo, possiamo crearlo. Bene, oggi quel sogno diventa realtà”.