Cupra Tavascan: il design svelato dai rendering di brevetto

Cupra sta portando avanti lo sviluppo di un SUV 100% elettrico, che si chiamerà Cupra Tavascan . Negli ultimi mesi si sono verificati diversi avvistamenti modelli di prova, mentre recentemente sono usciti sul web delle immagini rendering dei brevetti pre-produzione che mostrano come sarà il design di questa futura vettura, che presto cominciare a essere una vera alternative nelle concessionarie di tutta Europa. Le immagini in questione sono state pubblicate dai colleghi di Motor.es.

Un design ispirato alla concept

Ovviamente si nota benissimo come il design della prossima Tavascan sia ispirato a quanto fatto vedere nella concept Tavascan del 2019. Il Brand, tuttavia, ha deciso di modificare notevolmente il frontale. I fari, infatti, sono stati ridisegnati, così come il paraurti e la griglia. Le prese d’aria hanno leggermente cambiato forma, mentre gli specchietti retrovisori esterni e le maniglie delle porte adesso sono a filo con la carrozzeria. Per quanto riguarda la parte posteriore, sono scomparse le peculiari alette del tetto, presenti sulla la concept car. Anche il paraurti è completamente nuovo. Le luci posteriori, pur conservando la loro disposizione orizzontale e avvolgente, sono leggermente più larghe. Saranno unite da una striscia per migliorare la sensazione di larghezza.

Una piattaforma sofisticata

Sviluppata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la nuova Tavascan avrà un ruolo di interessante alternativa a modelli come Volkswagen ID.5 e Audi Q4 e-tron Sportback. Sarà dotata di una batteria agli ioni di litio da 77 kWh che alimenterà due motori, uno per asse. La potenza complessiva supererà la soglia dei 300 CV e avrà la trazione integrale. L’autonomia complessiva sarà di almeno 500 km.

Cupra Tavascan: l’arrivo nel 2024

L’arrivo nelle concessionarie della nuova Tavascan è previsto per il 2024. Si inserisce in un’offensiva di prodotto che Cupra realizzerà per consolidare la propria posizione in Europa, dove ha già guadagnato moltissime posizioni grazie al successo garantito dall’attuale Formentor che ha lanciato con solidità questo brand.