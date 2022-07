Cupra ha deciso di dare una svolta al suo SUV più estremo, radicale ed esclusivo. La Formentor VZ5, fin dall’inizio, ha fatto irruzione sul mercato con l’obiettivo di affascinare quei clienti che desiderano elevate prestazioni al volante e una vera esperienza di guida sportiva. Con una produzione rigorosamente limitata a 7.000 unità, l’auto più potente di Cupra ora fa un passo avanti in termini di esclusività con la nuova versione Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey.

Un modello che, oltre ad essere ancora più esclusivo, presenta dotazioni di serie migliorate e finiture specifiche. La produzione del nuovo Formentor VZ5 Taiga Grey è limitata a 999 unità. Questo volume di copie fa parte delle suddette 7.000 unità del Formentor VZ5.

Le caratteristiche della Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey

La carrozzeria è verniciata con il nuovo colore Taiga Grey. Una menzione particolare meritano anche i nuovi fari Matrix LED, in quanto fanno parte della dotazione di serie. Il sistema di illuminazione Matrix LED è in grado di distribuire dinamicamente il fascio luminoso grazie alla telecamera frontale. Questa tecnologia consente anche di guidare sempre con gli abbaglianti accesi.

Gli interni della Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey

Tralasciando gli esterni, all’interno della nuova Cupra Formentor VZ5 Taiga Grey i passeggeri sono avvolti da un’atmosfera che trasuda lusso, comfort e sportività. L’abitacolo sfoggia una propria personalità grazie alle grafiche nere Dinamica e ai sedili rivestiti in pelle Nappa marrone, traforata e con dettagli color Rame.

Il numero dell’unità è inciso a laser sul pannello della porta con un caratteristico effetto ombra. Un dettaglio che conferma il fatto che non abbiamo a che fare con un Formentor VZ5 convenzionale.

Meccanica invariata

Per quanto riguarda la parte meccanica non ci sono novità. Sotto il cofano della Taiga Grey in edizione limitata c’è il noto benzina cinque cilindri TSI da 2,5 litri che sviluppa una potenza di 390 CV e 490 Nm di coppia massima. A questo propulsore sono abbinati un cambio automatico DSG a doppia frizione e un sistema di trazione integrale 4Drive con tecnologia Torque Splitter.

Il controllo adattivo del telaio (DCC) ha 15 livelli di regolazione. Inoltre, dobbiamo aggiungere il selettore della modalità di guida, tra cui la modalità Drift. È in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente).