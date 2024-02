Cupra Formentor VZ5: debuttano due esclusive edizioni limitate

Cupra ha lanciato due edizioni limitate esclusive del suo Cupra Formentor VZ5, rinnovando il carattere progressivo di questo SUV coupé ad alte prestazioni attraverso una selezione di colori e dettagli di design unici. Ciascuna Limited Edition del Formentor VZ5, denominato con “VZ” che significa “Veloz” in spagnolo, rappresentando la sua natura veloce e “5” per il suo motore a 5 cilindri, sarà prodotta in soli 222 esemplari. Questo numero non è casuale, ma celebra l’anniversario di Cupra, che è il 22/2/2018.

Cupra Formentor VZ5: arrivano due versioni speciali in edizione limitata

Le due vetture proposte in versione limitata si caratterizzano inoltre anche per la presenza di nuovi colori esterni: Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt. Entrambi accentuano ulteriormente il design audace del CUPRA Formentor VZ5, portando l’estetica del veicolo oltre i limiti.

La Limited Edition Century Bronze introduce una serie di elementi unici sia nel design esterno che in quello interno: dalle calotte degli specchietti retrovisori e i tubi di scarico in fibra di carbonio, ai cerchi in lega neri da 20″, al lettering cromato CUPRA e ai loghi in rame sia all’interno che all’esterno. Gli interni comprendono sedili CUP Bucket neri e cruscotto con cuciture in nero.

Allo stesso modo, la Limited Edition Enceladus Grey si arricchisce del lettering, dei loghi Cupra e di elementi decorativi interni cromati scuri, delle calotte degli specchietti retrovisori e dei terminali di scarico in fibra di carbonio nera, e dei cerchi in lega neri da 20″. Questa edizione dispone di sedili CUP Bucket neri e cruscotto con cuciture in nero.

La Cupra Formentor VZ5 è equipaggiata con l’iconico motore cinque cilindri TSI da 2,5 litri, che eroga 390 CV (287 kW) di potenza e 480 Nm di coppia. Questo propulsore, abbinato al cambio a doppia frizione DSG e al suo caratteristico suono, conferisce alla vettura un’esperienza di guida senza paragoni.

Le Limited Edition della Cupra Formentor VZ5 rappresentano l’apice del marchio e un vero tributo in termini di prestazioni. Queste due edizioni numerate e limitate a sole 222 unità ciascuna diventeranno tra le versioni più esclusive della gamma, incarnando l’eccellenza e l’esclusività del marchio CUPRA.