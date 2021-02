Cupra Formentor e-Hybrid 204 CV Dsg: dotazioni, prezzi, incentivi

A brevissima distanza dall’esordio della configurazione high performance VZ e-Hybrid da 245 CV e 55 km di autonomia in elettrico (nonché a poche ore all’annuncio di Leon 2.0 TSI 300 CV), Cupra svela un’ulteriore novità per il SUV-Coupé Formentor, che rappresenta il primo modello realizzato in tutto e per tutto dallo “spin-off” nato nel 2018 da Seat e da cui eredita, enfatizzandone gli atout, la ben conosciuta visione sportiva. Si tratta di Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid 204 CV Dsg, quinta configurazione di gamma, e anch’essa provvista del sistema di alimentazione ibrido plug-in formato dall’abbinamento fra l’unità 1.4 TSI ed un motore elettrico. Nella fattispecie, il propulsore “zero emission” eroga 115 CV e viene alimentato da una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh, per un’autonomia di marcia in elettrico di circa 60 km e valori di emissioni di CO2 nell’ordine di 26-32 g/km, che consentono (ne parliamo più diffusamente sui sotto) di accedere alla “seconda fascia” di Ecobonus ministeriali.

Gli equipaggiamenti

Come sempre piuttosto “ricco” l’assortimento delle dotazioni di serie.

Cerchi in lega “Silver” da 18”

Gruppi ottici Full Led con motivo grafico luminoso “coast-to-coast”, Welcome Light e funzione Coming Home-Leaving Home ed indicatori di direzione posteriori dinamici

Paraurti sportivi

Spoiler posteriore supplementare

Illuminazione “ambient” a Led “Smart wraparound”

Sedili Cupra semi-anatomici

Volante sportivo multifunzione, rivestito in pelle, con leve del cambio Dsg integrate

Sistema “Kessy Entry & Go”

Climatizzatore “Climatronic” tri-zona

Sistema di chiamata d’emergenza eCall

Safe & Driving Pack M, comprendenteAdaptive Cruise Control, High beam assist, Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Lane assist e sistema di riconoscimento della stanchezza conducente

Modulo infotainment Media System con display touch capacitivo da 10”, suite di servizi multimediali Cupra Connect (con funzionalità Safety & Service ed accesso da remoto), Full Link wireless, Connectivity Box (dispositivo di ricarica wireless per device portatili, con funzione di amplificazione del segnale).

Fra gli accessori a richiesta, si segnalano il “Technology Pack” (1.200 euro) con sistema di navigazione VZ da 12”, il “Safe & Driving Pack L” con videocamera posteriore e top view camera (750 euro), il tetto panoramico apribile a comando elettrico (1.300 euro), i sedili anatomici rivestiti in pelle nera oppure in tinta Petrol Blue (1.500 euro), che includono sedile conducente elettrico e “Winter Pack” (sedili anteriori e volante multifunzione riscaldabili e controllabili separatamente), cinque differenti tipi e misure di cerchi in lega (18” e 19”), il “Safe & Driving Pack XL” (640 euro: agli equipaggiamenti di serie aggiunge Side assist, Exit assist, Exit warning, Travel assist con Traffic Jam Assist e Lane Lane Assist Plus, Emergency assist 3.0 e volante riscaldato).

Motorizzazione

Sotto al cofano, Cupra Formentor e-Hybrid 204 CV Dsg viene equipaggiata, come si accennava in apertura, con la conosciuta unità motrice a benzina 1.4 TSI da 150 CV abbinata ad un motore elettrico da 115 CV (posizionato fra il motore a combustione e la scatola del cambio), a sua volta alimentato da una batteria da 12,8 kWh (collocata al di sotto della carrozzeria, davanti al retrotreno, in modo da incidere positivamente sul baricentro del veicolo). La potenza complessiva è, appunto, 204 CV, con una forza motrice da 350 Nm. L’autonomia massima dichiarata in modalità di marcia 100% elettrica è di circa 60 km.

Modalità e tempi di ricarica

La ricarica avviene attraverso una presa, nascosta da uno sportellino, posizionata nella parte anteriore sinistra della vettura e provvista di un indicatore a Led utile a controllare il funzionamento e lo stato di ogni fase di ricarica. Per il “pieno” di energia, di serie c’è un cavo Mode 2 con presa Schuko, che consente un ciclo di ricarica completa in circa 5 ore attraverso una comune presa domestica da 2,3 kW. A richiesta (sovrapprezzo di 165 euro), viene fornito un cavo Mode 3 a connettore Mennekes, attraverso cui i tempi di ricarica si riducono ulteriormente (3 ore e 40 minuti a 3,6 kW): soluzione, quest’ultima, particolarmente indicata per quanti desiderino ricaricare la propria vettura anche mediante le colonnine pubbliche non fornite di cavo.

Ecco quanto costa e le promozioni

La novità ibrida ricaricabile da 204 CV di Cupra Formentor esordisce sul mercato a partire da 37.700 euro “chiavi in mano”. Importo che, in forza dei valori di emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP, consente agli acquirenti di accedere agli Ecobonus ministeriali rifinanziati con la legge di Bilancio 2021 che, per le vetture aventi emissioni di diossido di carbonio comprese fra 21 e 60 g/km, prevedono in caso di rottamazione un ribasso di 2.500 euro (più ulteriori 2.000 euro messi a disposizione dalla nuova “finanziaria” 2021) e 2.000 come sconto concessionaria; oppure, senza rottamazione, 2.500 euro di Ecobonus e 1.000 euro di sconto concessionaria. Con il contributo Cupra (3.611 euro complessivi erogati dal Costruttore e dalle concessionarie Cupra Garage), la nuova Formentor 1.4 e-Hybrid 204 CV Dsg viene proposta a 29.879 euro o da 195 euro al mese, con un anticipo di 5.650 euro con la formula di finanziamento “Cupra Way” che prevede 35 rate mensili, 2.689,43 euro di interessi (TAN 3,99% fisso, TAEG 4,80%) e 20.393,43 euro di Valore futuro garantito pari alla rata finale. Compresa nell’acquisto del veicolo c’è una copertura di garanzia per 2 anni aggiuntivi, oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali.