Cupra Born, via alle ordinazioni: ecco il prezzo

Il “new deal” di Cupra si prepara al debutto su strada. È l’attesa Born, primo modello 100% elettrico del giovane marchio catalano nato all’inizio del 2018 come “spin-off” di Seat in chiave sportiva premium, che entra ufficialmente in fase di prevendita anche in Italia.

Le caratteristiche

Cupra Born, che è stata una delle principali novità al MiMo-Milano Monza Motor Show 2021, viene allestita sul pianale modulare Meb-Modularer Elektrobaukasten che già costituisce l’”ossatura” della nuova lineup Volkswagen ID. (nella fattispecie: VW ID.3 e ID.4), tuttavia lo stile e l’impostazione generale del progetto sono stati portati avanti ex novo dai tecnici dell’azienda catalana, specificamente con la volontà di realizzare una vettura “zero emission” di fascia media e dall’immagine marcatamente sportiva, “marchio di fabbrica” Cupra, cui si aggiungono interessanti dotazioni eco friendly come ad esempio i rivestimenti in “Seaqual Yarn” (innovativo tessuto realizzato da Seaqual Initiave ricavato dal riciclo delle materie plastiche recuperate negli oceani). La produzione avviene nelle linee di montaggio di Zwickau, il polo produttivo sassone – “cuore” della rivoluzione elettrica secondo il Gruppo VAG in virtù di un articolato programma di riqualificazione -, accanto alle stesse ID.3 e ID.4.

Oltre 420 km di autonomia

Nella fase di “lancio” commerciale, Cupra Born viene proposta nella versione da 204 CV di potenza massima, alimentata da batterie agli ioni di litio da 58 kWh utili (coperte da 8 anni o 160.000 km di garanzia per una capacità di ricarica fino al 70%). L’autonomia dichiarata è di 424 km a ciclo WLTP. In ordine alla possibilità di effettuare ricariche “fast” a 100 kW, sono sufficienti otto minuti per avere a disposizione 100 km di percorrenza.

Ecco quanto costa e le dotazioni

Il prezzo di listino comunicato da Cupra per la novità Born parte da 38.900 euro “chiavi in mano”. Le prime consegne sono previste per l’imminente autunno 2021.

Di seguito il dettaglio dei principali equipaggiamenti.