Con la vecchia Fiat Panda contromano sulla statale [Video]

Una vecchia Fiat Panda di colore rosso ha imboccato contromano la ex SS98, strada ad alta percorrenza nei pressi di Bari, in Puglia. Al volante dell’utilitaria un’anziana signora, che non si è resa subito conto dello sbaglio e dei rischi connessi al suo comportamento.

Solo un miracolo ha scongiurato il peggio, perché non era remota la possibilità di un urto contro una delle auto in rapido transito sulla corsia di sorpasso di quell’arteria viaria, nel senso di marcia opposto a quello della vecchia Fiat Panda.

Poteva scaturirne una tragedia, ma per fortuna possiamo narrare i fatti senza strazio, godendo magari del folkloristico commento di chi si è trovato al cospetto della vettura. La signora, dopo poco tempo, ha recuperato la giusta direttrice di marcia. A voi il video, fatto al termine dell’infrazione, quando la protagonista di questa vicenda ha ripreso in modo corretto la circolazione.