Milano, folle inseguimento contromano per oltre 20 minuti: a bordo due ragazzini [Video]

Le scene che si vedono nei film sono talvolta vissute dal vivo dagli uomini delle forze dell’ordine. Il video odierno ce ne offre una conferma, con le riprese di un inseguimento al cardiopalma, fatte dalla dashcam di una “gazzella” dei Carabinieri. Teatro delle operazioni la città di Milano, dove i militari dell’Arma, con la loro Alfa Romeo 159, hanno rincorso per diversi chilometri il fuggitivo, al volante di una Citroen C4 Gran Picasso.

Sembra quasi di assistere a scene di natura cinematografica, ma qui la settima arte c’entra poco. Tutto è drammaticamente reale, non è una fiction. Il tizio al volante dell’auto in fuga ci sa fare, ma il carabiniere che guida la “gazzella” del nucleo radiomobile non è certo da meno e riesce ad essere molto lucido nell’azione, resa più difficile dal buio della notte.

Onore al merito anche per il suo collega, che gestisce al meglio le comunicazioni con la centrale operativa. Nei 15 minuti di video si vede un po’ di tutto: semafori saltati, corse contromano, precedenze non rispettate. Davvero lodevole il coraggio dei militari dell’Arma, che hanno dato prova di grandissima professionalità, in un’attività di servizio davvero rischiosa.

Per cercare di bloccare il fuggitivo, due “pantere” della Polizia, intervenute in corso d’opera, hanno tentato di chiudere una rotonda, ma non è bastato. Dopo qualche centinaio di metri, però, l’Alfa Romeo 159 dei Carabinieri ha raggiunto la Citroen C4, che ha messo le quattro frecce per accostare e arrendersi alla loro determinazione.

A bordo dell’auto in fuga non c’era un delinquente (abile alla guida), ma – con grande sorpresa dei militari – una coppia di ragazzini: un 16enne e la sua fidanzatina di 15 anni. Avevano preso l’auto del papà di lei per una bravata e forse erano convinti di essere nel videogioco GTA. Purtroppo però questa era la vita reale e i rischi per la loro incolumità e per quella degli altri sono stati davvero elevatissimi: solo la fortuna ha fatto sì che non sia successo nessun incidente.