Come suona la Bugatti EB110 al banco prova e su strada [Video]

Una Bugatti EB110 sul banco prova non capita di vederla tutti i giorni. Un video condiviso su YouTube da NM2255 mostra proprio questo. L’effetto è davvero strano, perché la supercar di Romano Artioli è merce rara da trovare in giro, figuriamoci nelle situazioni più curiose. Ci si chiede quale possa essere stata la ragione del test, ma fa specie che i dati dinamometrici non siano stati resi noti.

La cosa non è di vitale importanza, perché in casi del genere ciò che conta sono le emozioni. Il filmato è generoso su questo fronte. Basta scorrerlo dall’inizio alla fine per gustare le note sonore del suo cuore e il fascino delle atmosfere, dall’esterno e dall’interno. L’esemplare protagonista delle riprese risale al 1994, ma la produzione del modello ebbe avvio nel 1991. Solo 139 unità hanno preso forma nel ciclo produttivo.

La Bugatti EB110 fece rinascere lo storico marchio francese. Quella supercar, costruita a Campogalliano, era all’epoca la più veloce del pianeta. Il progetto prese le mosse da un foglio bianco, rompendo molte convenzioni. L’obiettivo? Raggiungere l’apice dell’eccellenza automobilistica.

Sbocciò così un modello con il primo telaio in carbonio prodotto in serie, trazione integrale, quattro turbocompressori, un motore V12 da 3,5 litri con cinque valvole per cilindro e una potenza di 560 cavalli a 8000 giri al minuto. La velocità massima era di oltre 351 km/h. Nessuno faceva meglio in quel periodo storico. A dispetto della sovralimentazione, il cuore suonava delle splendide melodie, di scuola emiliana. Un altro mondo rispetto al sound poco coinvolgente delle Veyron e Chiron, giunte dopo di lei.