Come sarebbe la nuova Alfa Romeo Brera in versione moderna?

Alfa Romeo Brera è stata una delle coupé sportive più belle e apprezzate del marchio italiano, prodotta dal 2005 al 2010. La vettura, disegnata da Giorgetto Giugiaro, aveva una linea elegante e dinamica, con una calandra a scudetto, dei fari a LED affilati, un cofano lungo e scolpito, un tetto panoramico e un lunotto rastremato. La vettura era disponibile con motori a benzina e diesel, con potenze che variavano da 185 a 260 CV.

Nuova Alfa Romeo Brera: in un video immaginata una nuova generazione

Molti appassionati di Alfa Romeo sperano che il marchio possa riportare in vita la Brera, magari in versione elettrica o ibrida, per competere con le coupé sportive moderne. Per dare un’idea di come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Brera in versione moderna, il designer e creatore digitale Ascariss Design ha realizzato un render che immagina come sarebbe la vettura in caso di arrivo di una nuova generazione con elementi di design che ritroviamo nelle ultime auto che il Biscione ha lanciato sul mercato.

Il render mostra la nuova Alfa Romeo Brera con una linea più sportiva e aggressiva, con una calandra più grande e squadrata, dei fari più sottili e allungati, un cofano più corto e bombato, un tetto più basso e inclinato e un lunotto più piccolo e rastremato. La vettura ha anche delle luci posteriori a forma di artiglio, un elemento distintivo del marchio Alfa Romeo.

Il render non mostra l’interno della vettura, ma si può immaginare che sia spazioso e raffinato, con materiali e finiture di alta qualità. La vettura potrebbe disporre di un sistema di infotainment avanzato, con uno schermo touch per il sistema di navigazione e intrattenimento e un cruscotto digitale per il quadro strumenti. La nuova Alfa Romeo Brera potrebbe integrare anche diverse funzioni di connettività e assistenza alla guida.

Il render non specifica la motorizzazione della vettura, ma si può ipotizzare che sarà solo elettrica con autonomia di almeno 650 km. Ovviamente si tratta di una mera ipotesi dato che al momento non c’è alcuna conferma ufficiale che la casa automobilistica del Biscione stia lavorando ad una nuova Brera. Sembrano altri i piani del Biscione per i prossimi anni con il lancio di un SUV compatto delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio e di una nuova ammiraglia.