Alfa Romeo B-SUV: grandi sorprese in arrivo nel 2024 [RENDER]

Alfa Romeo B-SUV sarà la prossima grande sorpresa per la gamma di Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione ha confermato che il suo debutto avverrà nel corso del 2024. Molto probabilmente la presentazione potrebbe avvenire nel corso della prima metà del prossimo anno. Già entro la fine del 2023 su questa vettura dovrebbero arrivare novità importanti. In particolare dovrebbe essere rivelato il suo nome e forse saranno diffuse le prime immagini.

Alfa Romeo B-SUV: manca davvero poco al suo debutto

Nel frattempo sul web è apparso un render frutto probabilmente dell’Intelligenza artificiale che mostra quale potrebbe essere il design di Alfa Romeo B-SUV. Questo modello sarà la nuova entry level della gamma dello storico marchio milanese che il gruppo Stellantis intende rilanciare in grande stile nel corso dei prossimi anni con tante nuove auto per trasformarlo nel brand premium globale del gruppo. Questo sarà il primo modello disegnato da zero dal capo del design del Biscione Alejandro Mesonero-Romanos che già da tempo con il suo team è al lavoro su questo veicolo che dovrebbe fare del design uno dei suoi principali punti di forza.

Il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha giò anticipato nei mesi scorsi che Alfa Romeo B-SUv stupirà per il suo stile da “SUV sui generis” che piacerà molto a chi amava Giulietta e MiTo. Vedremo dunque che novità emergeranno nei prossimi mesi a proposito di questo SUV che in breve tempo si dovrebbe affermare come l’auto di Alfa Romeo più venduta a livello globale.