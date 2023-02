Home Notizie Curiosità La palette dei colori preferiti per le auto nel 2022

La palette dei colori preferiti per le auto nel 2022

Il bianco si conferma la scelta prevalente fatta dagli automobilisti per vestire le loro vetture. Anche il grigio e il nero vanno alla grande su scala mondiale. Uno studio mette a fuoco le preferenze nelle diverse aree geografiche. Anche se crescono in percentuale alcune tinte vivaci, sono quelle acromatiche a dominare la scena, in ogni zona del pianeta.