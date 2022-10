Maserati FTributo Special Edition in onore di Maria Teresa De Filippis

Maserati onora la storia con un allestimento in serie limitata, battezzato FTributo Special Edition, che rende omaggio a Maria Teresa De Filippis. Potranno giovarsene i nuovi clienti di Ghibli e Levante, cui è riservata questa opzione esclusiva, disponibile in due colori specifici: Arancio Devil e Grigio Lamiera. Il primo trasmette, in modo immediato, le note della vibrante energia della pilota di Marigliano, conosciuta da tutti per la sua audacia. L’altro lega invece la sua nuance ai colori della pista, vera casa del “tridente” e della destinataria del tributo.

Grinta in rosa sulle piste del mondo

Maria Teresa De Filippis è stata la prima donna a qualificarsi ad un Gran Premio di Formula 1, quello del Belgio del 1958, al volante di una Maserati 250F. Per lei il decimo posto assoluto sulla linea del traguardo, nel difficile circuito di Spa-Francorchamps, sulle Ardenne. Ad avviare la driver campana verso l’universo dorato del Circus ci pensò l’impresa messa a segno nella Targa Florio del 1955, dove giunse nona assoluta e quarta di classe 2 litri, in coppia con Luigi Bellucci, su una Maserati A6GCS. La performance siciliana, maturata nelle difficili strade della Madonie, segnò un momento di svolta professionale, scardinando i pregiudizi e le barriere.

Maserati celebrative in onore della De Filippis

Doveroso omaggiare una donna così coraggiosa in pista. Maserati lo ha fatto con la FTributo Special Edition. In essa rivivono l’Heritage del “tridente” e la tenacia di Maria Teresa De Filippis. Due, come dicevamo, le auto che possono giovarsi di questo allestimento: la Ghibli e la Levante. Entrambe dotate di cerchi da 21 pollici (Titano per la prima e Anteo per la seconda), sfoggiano dei dettagli in contrasto sul loro corpo grafico: in arancione per le auto con finitura Grigio Lamiera e in blu cobalto per quelle con finitura Arancio Devil. Queste tinte si ritrovano nel badge sul parafango e nel logo del “tridente” sul Montante-C.

Cura molto attenta dei dettagli

Anche all’interno tornano a farsi vedere i cromatismi a contrasto, sulle cuciture della pelle PienoFiore. Il risultato è muscolare. Con la FTributo Special Edition, Maserati aggiunge carica espressiva ai suoi modelli, nel segno dell’eleganza, delle performance e della sportività. Il modo migliore per rinnovare idealmente il binomio fra la casa modenese e Maria Teresa De Filippis. Chapeau!