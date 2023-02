Colonnine in autostrada: raggiunti i 50 punti di ricarica Free To X

La diffusione delle auto elettriche passa da un nodo cruciale, ovvero dalla capillarità della rete di infrastrutture dedicate alla ricarica. Un passo importante in tal senso è senza ombra di dubbio aumentare il numero di colonnine di ricarica sulla rete autostradale, cosa che consente ai possessori di auto a zero emissioni di effettuare lunghi viaggi su e giù per la nostra penisola.

Colonnine in autostrada: attivi 50 punti di ricarica

Autostrade per l’Italia si è impegnata su questo fronte creando la società Free To X che proprio in questi giorni ha comunicato con orgoglio di aver raggiunto ben 50 punti di ricarica ad alta potenza. Queste stazioni di ricarica sono sparse lungo la rete gestita da Autostrade S.p.A. che comprende circa il 50% delle autostrade italiane.

Colonnine in autostrada: obiettivo una ogni 50 km

L’obiettivo, perseguito dal Governo italiano e previsto dalle direttive europee, è quello di avere una stazione di ricarica elettrica ogni 50 km entro la fine del 2023. Oltre ai 50 punti già operativi in autostrada, Free To X presto inaugurerà a breve altre 20 stazioni di ricarica, mentre ulteriori 10 risultano in fase di cantierizzazione.

Potenza e tariffe

Le colonnine Free To X offrono ricarica ultra-rapida tramite due connettori CCS e uno CHAdeMO e garantiscono una potenza fino a 300 kW (tempi di ricarica stimati 15-20 minuti). Il costo di ricarica risulta pari a 0,69 euro/kWh.

Colonnine Free To X: dove si trovano

Autostrada A1 Milano-Napoli

Area di servizio S. Zenone Ovest sull’A1 Milano-Napoli Km 15.1 direzione Bologna tra Melegnano e Lodi;

sull’A1 Milano-Napoli Km 15.1 direzione Bologna tra Melegnano e Lodi; Area di servizio S. Zenone Est sull’A1 Milano-Napoli Km 15.1 direzione Milano tra Lodi e Melegnano;

sull’A1 Milano-Napoli Km 15.1 direzione Milano tra Lodi e Melegnano; Area di Servizio Arda Ovest sull’A1 Milano-Napoli Km 73.3 direzione Napoli tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Allacciamento A1/A21 Fiorenzuola

sull’A1 Milano-Napoli Km 73.3 direzione Napoli tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Allacciamento A1/A21 Fiorenzuola Area di Servizio Arda Est sull’A1 Milano-Napoli Km 685 direzione Milano tra Allacciamento A1/A21 Fiorenzuola Bivio A1/Fine Complanare Piacenza

sull’A1 Milano-Napoli Km 685 direzione Milano tra Allacciamento A1/A21 Fiorenzuola Bivio A1/Fine Complanare Piacenza Area di servizio Secchia Ovest sull’A1 M481ilano-Napoli Km 156.5 direzione Bologna tra Allacciamento A1/A22 e Modena Nord;

sull’A1 M481ilano-Napoli Km 156.5 direzione Bologna tra Allacciamento A1/A22 e Modena Nord; Area di servizio Secchia Est sull’A1 Milano-Napoli Km 602 direzione Milano tra Modena Nord e allacciamento A1/A22;

sull’A1 Milano-Napoli Km 602 direzione Milano tra Modena Nord e allacciamento A1/A22; Area di Servizio Arno Ovest sull’A1 Milano-Napoli km 321 direzione Roma tra Incisa-Reggello-Valdarno;

sull’A1 Milano-Napoli km 321 direzione Roma tra Incisa-Reggello-Valdarno; Area di Servizio Arno Est sull’A1 Milano-Napoli km 321 direzione Milano tra Valdarno-Incisa-Reggello;

sull’A1 Milano-Napoli km 321 direzione Milano tra Valdarno-Incisa-Reggello; Area di Servizio Giove Ovest sull’A1 Milano-Napoli Km 482 direzione Roma tra Attagliano e Orte;

sull’A1 Milano-Napoli Km 482 direzione Roma tra Attagliano e Orte; Area di Servizio Prenestina Est sull’A1 Milano-Napoli km 193 direzione Milano tra Bivio Diramazione Roma Sud-Allacciamento A1/A24;

sull’A1 Milano-Napoli km 193 direzione Milano tra Bivio Diramazione Roma Sud-Allacciamento A1/A24; Area di servizio Flaminia Est sull’A1 Milano-Napoli Km 509.1 direzione Firenze tra Ponzano Romano – Soratte e Magliano Sabina;

sull’A1 Milano-Napoli Km 509.1 direzione Firenze tra Ponzano Romano – Soratte e Magliano Sabina; Area di Servizio La Macchia Est sull’A1 Milano-Napoli km 148 direzione Milano;

sull’A1 Milano-Napoli km 148 direzione Milano; Area di Servizio La Macchia Ovest sull’A1 Milano-Napoli km 611 direzione Napoli;

sull’A1 Milano-Napoli km 611 direzione Napoli; Area di Servizio Teano Ovest sull’A1 Milano-Napoli Km 708.4 direzione Napoli tra Caianello e Capua;

sull’A1 Milano-Napoli Km 708.4 direzione Napoli tra Caianello e Capua; Area di Servizio S. Nicola Est sull’A1 Milano-Napoli Km 737.2 direzione Roma;

Autostrada A4 Torino-Trieste

Area di Servizio Brianza Nord sull’A4 Torino-Trieste Km 484 direzione Torino tra Cavenago e Allacciamento A4/A58 ;

sull’A4 Torino-Trieste Km 484 direzione Torino tra Cavenago e Allacciamento A4/A58 ; Area di Servizio Brianza Sud sull’A4 Torino-Trieste Km 148 direzione Venezia tra Allacciamento A4/A58 e Cavenago;

Autostrada A8 Milano-Varese

Area di Servizio Brughiera Ovest sull’A8 Milano-Varese Km 2 direzione Milano tra A08 Sv. Lago Varese e Castronno;

sull’A8 Milano-Varese Km 2 direzione Milano tra A08 Sv. Lago Varese e Castronno; Area di Servizio Brughiera Est sull’A8 Milano-Varese Km 41 direzione Varese tra Castronno e A08 Sv. Lago Varese;

Autostrada A9 Lainate-Como Chiasso

Area di Servizio Lario Ovest sull’A9 Lainate-Como Chiasso Km 16 direzione Lainate tra Fino Mornasco-Lomazzo Nord;

Autostrada A10 Genova-Ventimiglia

Area di Servizio Aurelia Sud sull’A10 Genova-Ventimiglia km 44.8 direzione Savona;

Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord

Area di Servizio Firenze Nord (A11 Firenze-Pisa Nord) sul raccordo A1 e A11 (ADS fuori dall’autostrada);

(A11 Firenze-Pisa Nord) sul raccordo A1 e A11 (ADS fuori dall’autostrada); Area di Servizio Peretola Sud sull’A11 Firenze-Pisa Nord km 3 direzione Firenze;

Autostrada A12 Genova-Roma-Civitavecchia

Area di Servizio S.Ilario Nord sull’A12 Genova-Roma km 192 direzione Genova;

sull’A12 Genova-Roma km 192 direzione Genova; Area di Servizio S.Ilario Sud sull’A12 Genova-Roma km 14.5 direzione Roma;

sull’A12 Genova-Roma km 14.5 direzione Roma; Area di Servizio Tirreno Est sull’A12 Roma-Civitavecchia km 39 direzione Roma;

Autostrada A13 Bologna-Padova

Area di Servizio Po Est sull’A13 Bologna-Padova Km 43 direzione Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello;

sull’A13 Bologna-Padova Km 43 direzione Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello; Area di Servizio Po Ovest sull’A13 Bologna-Padova Km 73 direzione Bologna tra Occhiobello e Ferrara Nord;

sull’A13 Bologna-Padova Km 73 direzione Bologna tra Occhiobello e Ferrara Nord; Area di Servizio Castel Bentivoglio Ovest sull’A13 Bologna-Padova Km 11 direzione Bologna tra Altedo e Bologna Interporto;

Autostrada A14 Bologna-Taranto

Area di Servizio La Pioppa Ovest sull’A14 Bologna-Taranto Km 2.3 direzione Bologna;

sull’A14 Bologna-Taranto Km 2.3 direzione Bologna; Area di Servizio La Pioppa Est sull’A14 Bologna-Taranto Km 2.3 direzione Autostrada Milano-Napoli;

sull’A14 Bologna-Taranto Km 2.3 direzione Autostrada Milano-Napoli; Area di Servizio Montefeltro Ovest sull’A14 Bologna-Taranto Km 133 direzione Ancona tra Rimini Sud e Riccione;

sull’A14 Bologna-Taranto Km 133 direzione Ancona tra Rimini Sud e Riccione; Area di servizio Conero Ovest sull’A14 Bologna-Taranto Km 239 direzione Pescara tra Ancona Sud e Porto Recanati;

sull’A14 Bologna-Taranto Km 239 direzione Pescara tra Ancona Sud e Porto Recanati; Area di Servizio Piceno Ovest sull’A14 Bologna-Taranto km 291 direzione Taranto tra Pedaso e Grottammare.

sull’A14 Bologna-Taranto km 291 direzione Taranto tra Pedaso e Grottammare. Area di Servizio Torre Cerrano Ovest sull’A14 Bologna-Taranto Km 363 direzione Pescara tra Pineto e Pescara Nord;

sull’A14 Bologna-Taranto Km 363 direzione Pescara tra Pineto e Pescara Nord; Area di Servizio Torre Cerrano Est sull’A14 Bologna-Taranto Km Km 392 direzione Ancona tra Pescara Nord e Atri Pineto;

sull’A14 Bologna-Taranto Km Km 392 direzione Ancona tra Pescara Nord e Atri Pineto; Area di Servizio Irpinia Sud sull’A16 Napoli-Canosa Km 44 direzione Canosa tra Avellino Est e Avellino Ovest;

sull’A16 Napoli-Canosa Km 44 direzione Canosa tra Avellino Est e Avellino Ovest; Area di Servizio Canne Battaglia Est sull’A14 Bologna-Taranto Km 123 direzione Bologna tra Andria e Canosa;

sull’A14 Bologna-Taranto Km 123 direzione Bologna tra Andria e Canosa; Area di Servizio Canne Battaglia Ovest sull’A14 Bologna-Taranto Km 620 direzione Taranto tra Canosa e Andria;

Autostrada A16 Napoli-Canosa

Area di Servizio Irpinia Nord sull’A16 Napoli-Canosa km 44.2 direzione Napoli;

sull’A16 Napoli-Canosa km 44.2 direzione Napoli; Area di Servizio Irpinia Sud sull’A16 Napoli-Canosa km 44.2 direzione Canosa;

sull’A16 Napoli-Canosa km 44.2 direzione Canosa; Area di Servizio Calaggio Nord sull’A16 Napoli-Canosa km 66 direzione Napoli;

sull’A16 Napoli-Canosa km 66 direzione Napoli; Area di Servizio Calaggio Sud sull’A16 Napoli-Canosa km 106 direzione Canosa;

Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce