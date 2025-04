Lusso francese su sei ruote: un’icona di raffinatezza e design che si distingue nel panorama delle auto storiche. La Citroen XM Stretch Limousine, prodotta in soli quindici esemplari, rappresenta un simbolo di esclusività con i suoi oltre sei metri di lunghezza, un motore da 170 cavalli e un valore attuale che supera i 100.000 euro. Questa straordinaria vettura è diventata un oggetto del desiderio per i più appassionati collezionisti auto di tutto il mondo.

Dalla berlina al salotto mobile di lusso

L’idea di trasformare la già innovativa berlina XM in una limousine nasce nel 1989, un progetto ambizioso che non si limitò a un semplice allungamento della carrozzeria. La riprogettazione degli interni elevò l’abitacolo a un vero e proprio salotto mobile, caratterizzato da rivestimenti in materiali pregiati, spazi ampi e un’atmosfera raffinata. Un elemento distintivo che ha contribuito al comfort di viaggio è il rivoluzionario sistema di sospensioni idropneumatiche, fiore all’occhiello della tecnologia Citroen, capace di garantire una guida stabile e confortevole in ogni condizione stradale.

Un’icona automobilistica dal fascino intramontabile

A differenza delle limousine tedesche e britanniche, spesso caratterizzate da linee più austere, la Citroen XM Stretch Limousine si distingue per un’estetica audace e profondamente francese. Questo design unico ha consolidato il suo valore, non solo economico ma anche culturale, rendendola una protagonista immancabile nei raduni di auto storiche.

Gli esemplari rimasti sono oggi conservati gelosamente in collezioni private e vengono mostrati al pubblico solo in occasioni speciali. Questa vettura rappresenta un’epoca in cui le automobili erano molto più di semplici mezzi di trasporto: autentiche opere d’arte, espressioni di status e innovazione, capaci di trascendere il tempo e lasciare un’impronta indelebile nella storia dell’automobilismo.